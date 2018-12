Ana-Caridad Acosta, contralto: "Estoy peleada con lo que altera una obra maestra"

La contralto mexicana Ana-Caridad Acosta, que cuenta con más de 30 años de carrera artística, estará hoy en el Arxiu del Regne a las 19 horas para interpretar un programa que considera "exquisito" y "delicado", en el que habrá ópera, canción francesa y canción mexicana. Le acompañará al piano Maria Victòria Cortès.

Entre otras, cantará Oh mio Fernando, una de las arias de La Favorita, de Gaetano Donizetti. La contralto asegura que tiene debilidad por la de Donizetti, porque es "la primera aria que me aprendí. Le tengo muchísimo cariño".

Según esta veterana, la ópera está viviendo "momentos complejos": "A veces soy muy contundente, siempre digo que la ópera murió en el año 2000, pero decir esto es cruel". Lo que sí piensa es que la ópera tal y como la conoció ya no existe, y que todo el sector está en un momento de reinvención y de reencuentro con él mismo. Asegura que, aunque muchas veces no entienda las nuevas producciones de las obras maestras, no está peleada con lo nuevo, sino que "estoy peleada con lo que altera una obra maestra". Así, sostiene que tendría que apostarse más por los nuevos compositores, pues hay muchos cuyas opera no se tienen en cuenta. "Yo muero de ganas de escuchar música nueva, cosas innovadores, igual que muero de ganas de ver una obra maestra tal y como debe ejecutarse. La innovación es indispensable, pero con creaciones nuevas", piensa.