La pintura narrativa se erige en protagonista en la colectiva ´#stories´

La pintura narrativa se erige en protagonista en #stories, colectiva que inauguró ayer 6A Galeria d´Art (carrer Puresa, 8) y que busca mostrar "la pintura como una realidad para experimentar el tiempo que uno desee".

"El contraste, la contraposición, a menudo nos son útiles para decantarnos por una opción u otra. Vivimos en una sociedad un tanto vencida ante la inmediatez. Tanto, que la gente se somete al ocio de mostrar un instante de su vida, pero solo por unas horas. El afán por exhibir parte de nuestra intimidad contrasta con el afán de quien mira, motivado por la curiosidad vacía, o por un interés osado", sostienen desde la galería que dirige Bel Font.

La exposición –abierta hasta el 24 de julio– reúne obra de Ángeles Agrela (Jaén, 1966), artista cuyo trabajo siempre ha estado muy relacionado con el cuerpo; Ana Cabello (Inca, 1987), que regresa a 6A tras mostrar en este mismo espacio su proyecto No one asked you to save me; Federico Granell, (Cangas del Narcea/ Asturias, 1974), con las personas y el mundo que les rodea como protagonistas; Emmanuel Lafont (Argentina, 1980), con una obra generalmente autobiográfica o basada en su particular percepción del mundo; Guillermo Peñalver (Tarragona, 1982) y Helena Toraño (Llanes/ Asturias, 1984). "Artistas que captan sobre el lienzo, o sobre el papel, gracias a la pintura, el grafito o el collage, su propia realidad, observada o vivida, congelada por el pincel o trastocada por su imaginario, todo en unos procesos creativos abrevados por el dominio del oficio", apuntan desde la galería.

En las obras expuestas el público podrá observar que la inmediatez no tiene cabida, al tratarse de procesos creativos que dan forma a obras muy elaboradas. Partiendo de una misma idea, se busca la diversidad en los discursos y lenguajes artísticos, siempre con el vínculo de la pintura narrativa.

Por primera vez se reúnen estos seis autores en un mismo proyecto, a pesar de haber nacido y trabajado en diferentes puntos de España. Solo en algunos casos se conocen pero todos conocen la obra de los otros.