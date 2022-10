"Calabozo muy correcto, la comida caliente y buena, se puede fumar y los agentes son muy simpáticos, un diez sobre diez", escribe Aron Marín, en las reseñas de la página de Google de la Jefatura Superior de Policía de Palma.

Si la suma de las reseñas del buscador puede compararse con el boca a boca del siglo XXI, con el barómetro de la reputación digital de comercios, restaurantes, bares e incluso instituciones públicas y con una guía de la calidad y el servicio que prestan, no hay duda que la sede palmesana de la Policía Nacional de la calle Simó Ballester ofrece una atención al ciudadano muy ágil y eficaz, sobre todo en la expedición del DNI y el pasaporte, capítulos que acumulan una gran cantidad de comentarios positivos que destacan estas virtudes. Javier Fernández, por ejemplo, salió feliz de la Jefatura y quiso ponerlo, conparando la agilidad del servicio con la rapidez cronometrada de un box de una escudería profesional: "Dos veces he ido , ambas para renovación deDNI ye l pasaporte y parecen un equipo de Fórmula 1 cambiando ruedas , súper rápidos y majos en serio", asegura.

Pero en el listado aparecen otros insólitos, como el mencionado de Aron Marin sobre los calabozos, que más bien parecen una reseña de Trip Advisor sobre los servicios de un hotel. Aunque no todo el mundo se ha sentido tan cómodo en las dependencias de detenidos de la Jefatura de Palma. Pedro Fiol, por ejemplo, dejó escrito hace ocho meses un mensaje negativo en el que critica la suciedad, la falta de videovigilancia y un detalle que le impidió dormir. "Toda la noche con la luz encendida. Si les caes bien te tratan mejor y si les caes mal te tratan peor, lo cual es una falta de profesionalidad", considera en su escrito.

A tenor de los comentarios, una detención puede resultar una experiencia inolvidable en sentido positivo. Así lo asegura, al menos, Carlos Rivera Vázquez: "Me esposaron con suavidad y educación, el coche patrulla muy limpio por dentro , los agentes muy amables en todo momento mientras me detenían y en la celda me contaron unos chistes estupendos , me dejaré detener por ellos más veces". asegura

El usuario va al detalle en sus comentarios, evaluando el trato recibido en cada mesa de expedición o renovación de documentos. "La señora que trabaja en la mesa ocho , rubia con el pelo rizado y gafas , entiendo que tenga mucho trabajo, pero es muy antipática, por lo menos podría saludar", apunta algo molesta Sara Salander. Aunque sobre la chica de la mesa ocho o sobre las agentes que ocupan ese exposiitor de atención parece que hay discrepancias. Nieves Ortega, por ejemplo, que se renovó el DNI hace 3 meses, ofrece una opinión opuesta "La chica de la mesa ocho es educada, agradable y simpática...el ambiente en general sin aglomeraciones, simplemente perfecto", afirma sin matices. Y Miriam del Campo también valora a los agentes por mesas: "He ido hoy por la mañana a renovarme el DNIy hacerme el pasaporte y la atención de la mesa 5 ha sido espectacular, súper agradable y simpática , me ha encantado. La mesa 6 ha sido también muy simpático, la mejor atención", ha querido atestiguar.

De los comentarios no se salva ningún agente: "Los trabajadores internos han sido muy serviciales y eficientes. El señor de la puerta de fuera ha sido excelente. Pero el policía joven con tatuajes ha faltado muchísimo el respeto a mi amiga", comenta un usuaria que firma con el pseudónimo de Un piccolo pedazo of me.

En las reseñas de la Jefatura Superior de Policía, hay personas que se quejan de las barreras arquitectónicas y otras de que los agentes no hablen idiomas. También hay otros que se emocionan al conseguir su primer pasaporte y DNI y que traban amistad con los agentes: "Esta mañana estuve ahí!!! Me atendió María, buenísima, amable, expeditiva y muy profesional. Me dio mi DNI Español y pasaporte, veloz y todo perfecto! A su lado se encuentra Willy ??? Un policía que debería ir a Hollywood, quiere ser actor!!!! Pero ahí no lo dejan", relata Luciana Pérez muy feliz. E incluso entre la larga lista de reseñasaparecen personas muy conocidas, como Xiskya Valladares, la famosa monja tuitera, que agradece al personal el servicio prestado. "Fui a sacarme el DNI electrónico y fueron muy amables. Más allá del deber".