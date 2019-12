Vox 'elimina' al rey Baltasar de su felicitación navideña en Cádiz

"Don Juan Carlos Sanz Martín, presidente de Vox Cádiz, y todo el equipo del Comité Ejecutivo Provincial de VOX queremos darte las gracias por tu esfuerzo y dedicación a este gran proyecto del que formamos parte y desearte de todo corazón una Feliz Navidad y un próspero año 2020". Así es como el partido de Santiago Abascal en la provincia andaluza ha querido felicitar las fiestas a sus seguidores.



La felicitación de Navidad de Vox, una de las muchas que se envían estas fechas, no ha tardado en convertirse en protagonista de la polémica del día no tanto por el texto sino por la imagen que la acompaña: los tres Reyes Magos, pero sin Gaspar o Baltasar. Muchos ya los han bautizado como los 'reyes arios'.



Ha sido el humorista Quique Peinado el que ha compartido la postal en su cuenta de Twitter para preguntar a sus seguidores si se trataba de una imagen falsa o una broma. Como es habitual, los memes sobre la imagen no se han hecho esperar:





Decidme que esto es un fake. pic.twitter.com/dcBWmCZdXe — Quique Peinado (@quiquepeinado) December 11, 2019

los reyes arios — Anton Protesta (@AntonProteston) December 11, 2019

¿Lo próximo que va a ser? ¿Los zurdos? ?????? — Amaranta (@Mjose2018) December 11, 2019

El negro de VOX ya no entra ni en las convocatorias. — Cangrejodido (@cangrejodido) December 11, 2019

Vox Cádiz, más tarde, ha vuelto a enviar otra felicitación de Navidad cambiando la imagen de los Reyes Magos por un portal de Belén. Elen sus perfiles oficiales de redes sociales, ha evitado compartir la polémica felicitación en la que no incluía al rey Baltasar.La imagen en cuestión llega después de que se lanzase otro año más una campaña para que el rey Baltasar sea de raza negra. En un comunicado, la entidad Casa Nostra Casa Vostra recuerda que la práctica de que el rey Baltasar lo representen personas blancas con la cara pintada de negro, que internacionalmente se conoce como 'blackface', tiene unBajo el lema, la campaña incluye un mapa que registrará a todos los municipios que se hayan comprometido a prescindir de las caras embetunadas durante la noche de Reyes.