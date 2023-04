Preparant Sant Jordi

En poc més d’una setmana serà el Dia del llibre, és per això que avui, com a preludi a la festa, vull recomanar dos llibres, escrit per amics. El primer ja fou ressenyat en aquest suplement fa uns mesos, quan es va presentar. Una ressenya assenyada i, com sempre, ben documentada de Jordi Vidal. Es tracta del volum de Manel García Gargallo, El mundo sonoro del siglo XX. 101 obras clásicas para un siglo, en el qual l’autor ens recomana una peça musical per a cada any del segle passat. No és un llibre per llegir de forma continuada, o sí, sinó que és un llibre per consultar, per jugar fins i tot a trobar quina música sonava l’any del teu naixement o el dels teus fills o... Tornem a aquest llibre una vegada més, no us en penedireu.

Menorca/Roma

El segon és una novetat i és un llibre de poesia, de reflexions, de sentències, tot al mateix temps. Em referesc a Humanum est (Epigrames de Claudi Valeri) del menorquí Ponç Pons. Una autèntica onada d’aire fresc que obre finestres i remou consciències. Un llibre no per llegir seguit, o sí, sinó per tenir sempre al costat, a la butxaca, a la cartera, a la tauleta de nit. Pons es posa la toga de senador romà i crea i recrea un alter ego, Claudi Valeri, que a l’època clàssica, al fòrum romà predica i proclama coses com: “Si el poder que ens escanya és d’origen diví,/jo em rebel contra els déus que coronen canalles”. Es por dir millor?