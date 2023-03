Si heu arribat fins aquí, amables lector, haureu comprovat com totes les pàgines i de forma directa, estan relacionades amb obres literàries o artístiques fetes per dones, per tal d’avançar-nos a aquesta data, la del proper 8 de març, Dia Internacional de les Dones o Dia de la Dona Treballadora que se celebra com a tal des de 1977, quan les Nacions Unides convidaren els estats a declarar aquesta jornada reivindicativa.

Uns drets

Tant de bo que arribi un dia en el qual sigui innecessària aquesta celebració, la qual cosa voldrà dir que s’han assumit totes les propostes d’igualtat. Pel que veim cada dia i per les notícies que ens arriben, aquest objectiu final és lluny, però no podem baixar la guàrdia, ja que no es tracta d’una reivindicació feminista, sinó de tots: homes i dones per igual hi hem d’estar implicats. No parlam de que les dones demanin aconseguir els seus drets, es tracta que tots, com a col·lectiu, ho facem possible.

Noms

I per acabar, permeteu-me suggerir alguns noms de dones que han dit la seva dins el món de la música, però que per ser dones no han tengut el ressò que es mereixen: Kassia, Khosrovidukht, Hildegarde von Bingen, Beatriz de Dia, Barbara Strozzi, Anna Bolena, Mariana von Martínez, Fanny Mendelssohn, Clara Wieck, Lili Bou- langer...