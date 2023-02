Érase una vez en Italia

La mayoría son un truño, una consecuencia más de la confusión entre arte y pedagogía que padecemos. Cuando el cómic dejó de ser una pasión, un placer, para convertirse en catecismo, era lógico que se nos castigara con ensayos que resultarían mucho más ligeros si prescindieran de los dibujos. Y en los que, además de los errores narrativos, se confundían las anécdotas interesantes con lo que debería de ser un verdadero desarrollo dramático. Con excepciones tan notables como las Valerosas de la Bagieu, que ahora se han reeditado en un integral. O este Sergio Leone, que nos llega publicado por una editorial especializada en ensayos cinematográficos.

No es un producto redondo, pero sí tiene ciertas virtudes y supera con creces a obras similares. Primero, al reducir al mínimo imprescindible los textos de apoyo. Más allá de concisas referencias temporales (»Tres meses más tarde») el peso de la narración recae sobre unos diálogos bien escritos donde solo chirrían las aclaraciones respecto a quién es tal o cual personaje. Esa traslación de los hechos a escenas dialogadas está bien armada y facilita enormemente la lectura. Por otro lado, viene acompañada de un dibujo que se enfrenta al reto de los parecidos. Por la narración discurren muchos rostros conocidos, de Eastwood a Bardot, pasando por Passolini o Walsh. Y había que dibujarlos de manera convincente y reconocible. El artista lo resuelve con un grafismo fácil, ligero, que evita lo superfluo, pero aportando siempre el contexto necesario para seguir bien la acción. En un cómic donde priman las conversaciones era necesario un extra de variedad en la planificación, por ejemplo, en páginas como la de Clint hablando por teléfono una viñeta tras otra. Una pequeña lección de cómo planificar para no aburrir.

El libro sortea algunos de los defectos habituales, buscando su propia forma dramática y con un dibujo que no solo es funcional, sino que añade un extra de expresividad y belleza al conjunto. Y queda por mencionar lo más interesante: la enorme cantidad de información que contiene. No soy ningún fan de Leone. Conseguí acabar a duras penas Érase una vez en América. De sus westerns solo he visto fragmentos, que me duermen. Disfruto con lo que Tarantino hace copiando su planificación. Pero lo que el americano transforma en imágenes de ritmo trepidante, en el italiano resulta lento, sucio y aburrido. Así que a los cinco minutos de intentar ver Hasta que llegó su hora, vuelvo a dejarlo. Y, sin embargo, este libro me ha parecido entretenidísimo. Hasta me he quedado con ganas de ver sus películas completas. La vida de Leone es fascinante, al menos tal y como se nos cuenta aquí. Prácticamente, media historia del cine italiano pasa por él. También producciones americanas como Ben-Hur, que se rodaron en parte en estudios italianos. Entre lo mejor del libro están los pasajes en los que Wyler les obliga a ver una y otra vez la versión muda de Ben-Hur para que intenten mejorarla. Walsh, Welles y tantos otros cineastas tienen a Leone como ayudante. Y cuenta con numerosos amigos entre sus compatriotas cineastas, como Passolini o Fellini. O Bertolucci, a quien contrató como guionista. El texto ayuda a poner algunas piezas en su sitio y nos permite completar una parte del gran puzle que es la historia del cine, con influencias que saltan de un continente a otro.

Una última mención para un delicioso recurso. Como tantos otros cineastas antes y después que él, Leone flirteó con no pocas actrices. Uno de aquellos ligues se convirtió en una amiga de por vida. Ya casado, vemos cómo Leone sigue hablando con una cómplice que le aconseja hasta el final de sus días. Es una historia que acompaña al hilo principal, incorporando una ternura necesaria, un agradable matiz a una narración que ya carga con muchos elementos de interés.