El colapso a la vuelta de la esquina

Veamos, fieras, estos es básicamente el mito de Casandra. No dejan de advertirnos de que viene una bola de acontecimientos que nos sepultará como la roca de la que huye Indiana en aquella película. Pero esto no es un entretenimiento, es un hecho que demoledoramente se ha ido corroborando año a año, desde hace más de 50 años.

En 1972 el Club de Roma encargó a un grupo de cerebros del MIT que elaborase un informe acerca del estado del planeta y su modelo productivo. La investigadora Donella Meadows, biofísica y científica ambiental, especializada en dinámica de sistemas, fue la autora principal junto a 17 profesionales más. La conclusión fue la siguiente: si el incremento de la población, la industrialización, la contaminación, la producción de alimentos y la explotación de los recursos naturales se mantenía sin variación, alcanzaríamos los límites del crecimiento en la Tierra durante los próximos cien años. La tesis del libro es que, en un planeta limitado, las dinámicas de crecimiento exponencial no son sostenibles. El libro que hoy reseño es el escrito en 2004, una versión actualizada donde se aborda el imparable crecimiento de la población mundial, el aumento de la producción industrial, el agotamiento de los recursos, y la contaminación. En esta versión se actualizan datos e integra la información que corrobora lo que se esbozó hace medio siglo, y se ha cumplido en su peor previsión: «Los humanos y el mundo natural siguen un rumbo de colisión. Las actividades humanas menoscaban violentamente y de modo irreversible el medio ambiente y recursos cruciales. Si no se cambian, muchas de las prácticas actuales ponemos gravemente en peligro el futuro de la naturaleza y la atmósfera. Urgen cambios radicales si queremos evitar el colapso a que conduce nuestro rumbo actual.»

Para mí, como ecodiseñador, debemos ir aceptando que hemos actuado orgullosa e ignorantemente durante muchas décadas, tenemos constantes advertencias del IPCC, miles de científicos firman manifiestos, algunos se van transformando en activistas pues observan cómo la sociedad lo experimenta con indiferencia la caída al vacío (mientras mira Instagram). La sociedad puede y debe responder a las señales que indican que el crecimiento mundial alcanza ya unos niveles insostenibles ambientalmente. Si no hay soluciones políticas, económicas y sociales para alejar el mundo del borde del abismo de colapso al que nos asomamos, algo habrá que hacer. Huele a rebelión, pero todo el mundo mira Netflix. ¿Cómo se puede no considerar una aberración el crecimiento productivo que produce un agotamiento de los recursos, y nos lanza a un cambio climático destructivo? Quizá con innovación aplicada y una restauración masiva de lo que se ha ido destruyendo. Es fácil: ecología o barbarie. No soy adivino, pero tampoco idiota. Es hora de radicalizarnos, de raíz, y afrontar con valentía, los excesos de las generaciones anteriores.