No just George Sand

L’atractiu de Mallorca pels viatgers i viatgeres àvids de conèixer nous territoris ve d’enfora. Un territori limitat pel mar, molt concret i aïllat ha tengut històricament un fort atractiu. Entre tots el viatgers que han passat per l’illa n’hi ha de més coneguts i d’altres pràcticament ignorats. La palma de la popularitat la se’n duen George Sand i l’Arxiduc Lluís Salvador i potser alguns homes més que deixaren les seves observacions per escrit. En aquest llibre es rescata de l’oblit a les dones viatgeres que visitaren l’illa entre els segles XIX i XX, més enllà de l’omnipresent George Sand degut a la sobreexplotació turística. Les visitants pioneres eren més aventureres, les més properes quasi poden caure a ser considerades com a turistes a l’estar ja organitzada la recepció de visitants: hotels a diversos indrets, guies impreses o excursions establertes.

Jaume-Bernat Adrover Artigues, format en història d’art a les universitats de les Illes Balears i Autònoma de Barcelona, amb especial interès sobre la imatge turística de Mallorca presenta la relació de setze viatgeres que visitaren l’illa empeses per motius ben diferents i empeses per les seves respectives formacions: historiadores, periodistes, fotògrafes, pintores que dutes de curiositats diferents visitaren l’illa. El llibre és tota una sorpresa perquè aquestes autores són molt desconegudes pel gran públic. Segurament, juga en contra el fet de ser dones ja que en èpoques anteriors se’ls hi feia ben poc cas de les seves preocupacions intel·lectuals. A això es suma que la majoria de les obres foren escrites i publicades en altres llengües que poca gent coneixia i poques estan traduïdes. El llibre es pot considerar un llibre de llibres perquè l’autor ha fet una tasca de recerca important i gairebé exhaustiva de cada una de les autores que tracta. Comenta de manera àmplia l’obra referida a Mallorca o a les altres illes destacant els aspectes que criden més li han cridat l’atenció, com són els llocs comuns que semblen comentar totes les viatgeres o, especialment, aquells aspectes concrets que a cada una d’elles els hi va cridar més l’atenció segons la seva formació o interessos. El xoc de cultures entre el territori i les viatgeres és un aspecte ben interessant. A més, aquests llibres tenen el valor de ser una foto fixa de la societat i paisatge del moment concret en que es fa la visita, imatge que queda esvaïda amb el temps degut a l’acumulació de noves circumstàncies. Adrover Artigues ha indagat en la biografia de cada autora de les que dóna compte de la seva nissaga, estudis, oficis, aficions, interessos, altres obres escrites o fets més remarcables de les biografies respectives. El llibre pot incitar a la lectura de les obres originals, però, també, al fer uns resums tan detallats de les mateixes el lector podrà tenir una visió molt acurada de cada llibre, de cada autora.