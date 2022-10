Rompedors/es

Il·lustracions

El dimecres 12, a l’Església vella de Calonge, es va presentar el llibre Genètica Gris de Tònia Meravell. Tot un esdeveniment que reuní dos centenars de persones interessades en la manera de fer d’aquesta artista emergent, que, de ben segur està destinada a ocupar un lloc dins el món de la il·lustració i el disseny. En el volum, editat de forma molt acurada per Adia editorial, amb Pau Vadell al davant, hi trobam dibuixos, proves d’artista, alguns textos... sempre amb el denominador comú de l’estètica rompedora. O no tant, si ens atenem a les paraules que li dedica en el magnífic pròleg Emili Sánchez-Rubio, comparant l’artista amb El Bosco i amb l’escola iniciada per Tomeu Cabot a Mallorca. Un llibre recomanable, sen dubte.

Teatre

Rompedor també ha estat, i és encara, Robert Wilson, l’escenògraf que ha portat el món del teatre, de l’òpera i del ballet a fites molt altes. Wilson ha estat a Mallorca, per presentar la seva visió d’un clàssic, Ubu rei d’Alfred Jarry. L’aljub des Baluard és el lloc en el qual Wilson i la seva troupe han instal·lat els elements que fan d’aquest Ubu una “peça complexa, desbordant i lúcida, que paga la pena experimentar”, com escrivia Rafa Gallego dilluns passat en aquest mateix diari. Idò endavant, encara hi sou a temps.