La dieta d’en Jordi des Racó

De rondalles n’existeixen a totes les parts del món. Com sabem, es tracta de contes que relaten històries extraordinàries o més reals, sovint màgiques, entretingudes, però que normalment estan referides a llocs o cultures concretes que els hi confereixen un gran interès perquè junt a un relat entretingut es fa referència als llocs on es situa l’acció. Es converteixen en document antropològic. Les Rondaies Mallorquines foren recollides per Mossèn Antoni Maria Alcover entre els segles XIX i XX. Són un document viu de la vida de Mallorca que ens permet conèixer molts aspectes de la vida del nostre poble.

De tots els temes que surten a les Rondaies, Caterina Valriu i Bàrbara Sagrera, professores i Paula Valriu, llibretera, n’han fet un estudi rigorós dels relats on apareixen referències a la cuina i ho han recollit en un llibre que resulta un document de singular interès, per conèixer com ha estat la cuina de Mallorca al llarga de la història, com era la cuina de senyors i pobres, ingredients usats o tècniques de cocció són relatades amb precisió i que les autores han extret.

El llibre està dividit en dues parts, una de les quals analitza tota la informació que ofereixen les rondalles

El llibre es divideix en dues parts. A la primera analitzen de manera genèrica tota la informació que ofereixen les rondalles sobre cuina i alimentació i la seva inserció en la societat en que foren escrites. Junt a textos fruits de la imaginació de les persones que les inventaren estan ben arrelades en la societat mallorquina i podem seguir com era la cuina mallorquina al tombant dels dos segles citats. La informació que n’extreuen les autores és immensa i al treure-la del context de cada conte ens ofereixen un quadre de la societat molt concret i precís. Exemples del temes que tracten són la fam, molt recurrent. Els ingredients usats i la seva manipulació fins arribar a la taula. Destaquen l’antiguitat d’algunes Rondaies al no aparèixer aliments que ens arribaren d’Amèrica posteriorment. L’a roda de l’alimentació durant els mesos de l’any regida per les collites i els productes de temporada. Les diferències entre les classes socials, és molt diferent la taula dels rics i la dels pobres i, no en parlem, de la taula del rei, símbol de l’opulència. La religió també influeix en l’alimentació: desdejunis i abstinències en dates senyalades de l’any.

A la segona part, se’ns ofereix un receptari de cuina de les rondalles adaptada a la manera de fer actual. Reprodueixen el fragment de la rondalla en el que es cita determinada menja de la que quasi sempre just es posa el nom i a continuació es dóna la recepta adaptada a les cuines actuals amb expressió dels ingredients i procés de preparació. I per seguir la tradició organitzades segons primeries, darreries i postres. Mirau per on, els plats de les Rondaies són antecessors del que diem actualment dieta mediterrània i s’elaboren sempre amb productes de proximitat.