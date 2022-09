Erotismes i Gallinetes

Ha mort Just Jaeckin. Si no us diu res el nom és que encara no teniu una edat, ja que aquest director de cinema es va fer famós a la dècada dels anys 70 del segle passat, amb títols com Emmanuel i Histoire d’O. Si bé el seu pas pel món del cinema serà recordat per obrir portes a l’erotisme, en els seus films hi ha quelcom més: un tractament de la imatge i de la fotografia que l’acosta al sempre valorat David Hamilton. Jaeckin ens ha deixat als vuitanta dos anys.

Música

A l’espera d’un ampli reportatge sobre el tema que publicarem properament en aquestes pagines i que està elaborant Jordi Vidal, avui esmentarem que enguany ha fet cinquanta anys de la composició d’alguns temes musicals emblemàtics del pop internacional com Smoke on the water de Deep Purple o Rock’n roll suicide de Bowie. Ja més aprop tenim també les cinc dècades de La Gallineta de Lluís Llach, una cançó emblemàtica, que marcà tendència i que es va incloure dins el disc Com un arbre nu amb el títol de Cançoneta. Ah! I també fa cinquanta anys de Dama Dama de Cecília.