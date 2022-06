Alves & Cª, una relectura que ens porta a un moment de plaer, un adulteri sense caure en tòpics

José Maria Eça de Queirós, (1845-1900). L’adulteri, tantes vegades present a l’obra de l’autor, en aquest cas no ens porta a un desenllaç fatal, el temps fa que els fets perdin força d’una manera natural i allunyen aquesta història dels tòpics.

Godofredo da Conceiçao Alves, un pròsper home de negocis, viu un plàcid moment de la vida, tot és comoditat i harmonia, es disposa a celebrar el quart aniversari del seu matrimoni, la plenitud l’acompanya, surt del seu despatx, compra un regal per l’esposa, s’atura per encarregar un sopar especial, quan entra al portal de casa, trepitja la catifa que va fer posar per sentir des del primer moment el confort de la llar. Poc imaginava Godofredo la fatalitat que l’esperava, troba la dona als braços del seu soci, un home jove a qui ell havia donat un tracte de privilegi, l’estimava com a un fill, la cordialitat més sincera havia estat la nota dominant fins aquell moment.

El món s’esmicola, entorn Godofredo, treu a la dona de casa, la torna a casa del seu pare, per evitar l’escàndol, els enviarà a estiuejar a la platja, per al sogre ja va bé, de moment vacances que no s’hagués pogut permetre... El marit queda a la capital, pensa que aquella ofensa només es pot resoldre amb un duel, cap altra sortida, el seu soci o ell han de deixar aquest món, la tragèdia és inevitable. Recorre als amics als quals demana que facin de padrins, aquests no veuen prou elements per arribar a accions tan radicals, l’ajuden a recuperar la calma.

A la fi guanya el sentit comú, el temps fa que torni a admetre a Machado al despatx, la dona torna a casa, l’amistat i bones maneres amb el soci tornen allà on eren, la vida continua amb la placidesa i confort que ens havien presentat al principi.

Mentre coneixem la camaraderia amb els amics, la tirania de les minyones i, de manera extraordinaria, els itineraris per la ciutat, Lisboa té un gran protagonisme.

Tot plegat, una relectura que ens porta a un moment de plaer, un adulteri sense caure en tòpics.