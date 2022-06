El Bön la tradición más antigua del Tíbet

El Bön es fuente originaria de la cultura tibetana y desempeña un papel importantísimo en la identidad del Tíbet. El Bön no es tan conocido como el budismo tibetano, puede que sus prácticas y doctrinas en esencia sean muy parecidas a las de las escuelas budistas tibetanas, pero el Bön no se remonta al Buda histórico Sakyamuni.

Esta tradición tiene otras características, no es budista, si entendemos budismo como una religión que deriva del Buda Sakyamuni, no obstante, si deriva de un Buda, Tonpa Shenrab.

El Bön es la más antigua tradición religiosa del Tíbet, autóctona y prebudista practicada por muchos tibetanos en la India, Nepal y Tíbet. En las enseñanzas Bön, ignorancia, apego, ira, celos y orgullo son la causa de nuestros sufrimientos al igual que en el budismo en las enseñanzas Sutra se requiere pasar por muchas vidas para purificar las pasiones, mientras que en las enseñanzas del Tantra y del Dzogchen se puede obtener la iluminación en esta misma vida.

El Dzogchen es la enseñanza más elevada del Bön. En el pasado los practicantes que conocían y practicaban Dzogchen eran escasos. La razón es que estas enseñanzas se guardaban en secreto. Las enseñanzas del Dzogchen guían al practicante para conocer la naturaleza de la mente y a la vez integrar su verdadera condición con la vida diaria. Según estas enseñanzas el verdadero estado natural de la mente es primordialmente puro. Son las emociones conflictivas lo que oscurece nuestra mente.

La práctica de la meditación es primordial para reconocer el estado natural de nuestra mente. Un estado relajado en el cual ni creamos pensamientos ni bloqueamos los pensamientos, permanecemos presentes sin distracción tanto en la presencia de pensamientos como en la ausencia de ellos.

El sábado 14 de mayo visitó la Casa del Tíbet de Barcelona el Maestro Geshe Tenpa, el cual ha estudiado con H.E. Yongdzin Tenzin Namdak Rimpoche principal experto mundial en la tradición Bön. . Impartió enseñanzas sobre la tradición oral Zhan Zhung y amablemente me concedió una breve entrevista. Me comentó que el Bön no es tan conocido en occidente como el Budismo Tibetano por la razón de que hay pocos practicantes y estos no están conectados con occidente. Hay cientos de practicantes en monasterios, pero la mayoría no hablan inglés.

Me explicó que el Bön tiene muchas enseñanzas en especial el Dzogchen y muchos rituales diferentes del budismo tibetano pero que al tratarse de la naturaleza de la mente no hay ningún problema para un budista en practicar el Bön pues la esencia es la misma al igual que podemos decir water en inglés o agua en español es lo mismo. Agua.

Las ancestrales enseñanzas Bön para el que busca en su interior son un camino hacia la trascendencia y sin lugar a duda útiles para el buscador espiritual en el mundo de hoy.