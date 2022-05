Extraño, muy extraño

Entre el aluvión de recopilatorios elijo el dibujado en parte por Javier Rodríguez, que no suele decepcionar. Es la principal razón para adquirir este volumen. Lamentablemente en esta ocasión no firma el color, pero no se puede pedir todo. El argumento encuentra una excusa para reunir a un grupo de brujos del Universo Marvel que, guiados en principio por Merlín, se enfrentan a la peor amenaza de la humanidad (como siempre). Es de esos cómics en los que se tiene pronto la sensación de que faltan lecturas. Algunos personajes suenan, otros en absoluto y los de más allá no tienen el aspecto que deberían. Afortunadamente un buen guión consigue que salgamos pronto del desconcierto inicial y nos dejemos llevar por la subyugante trama. No es el caso.

Solo hay algo que nos permite disfrutar a lo grande y es el dibujo de Rodríguez. O quizás debería decir el diseño. Su estructura gráfica es sencilla, donde resulta verdaderamente sofisticado es en el planteamiento general, rompiendo las planchas de mil maneras diferentes. Incluso cuando emplea el viejo truco de la «habitación de Escher» es interesante y novedoso. Luego saca viñetas incrustadas, páginas dobles, viñetas de lados inclinados, etc. Además, tratándose de magia y brujería, todo el mundo desea superar los delirios de Ditko, que permanece imbatible en ese terreno. Aquí lo intentan, con algunos pasajes realmente brillantes, sobre todo la serie de splash con los retratos de cuerpo entero de los diferentes protagonistas, seguida de dos dobles alucinantes. Y sale Kushala, uno de esos héroes esquizofrénicos que abundan en Marvel y que Javier diseñó. Siempre sabe cómo hacer que luzca. Contiene algunas ideas curiosas más, como las páginas con los protagonistas atrapados en el libro mágico, que son muy entretenidas. También cómo consiguen escapar de la trampa de papel. Al final interviene otro dibujante que supongo no es malo, pero no tiene tanto atractivo visual. Un último apunte para el índice. Observo que se ha convertido en una costumbre de los recopilatorios esconder a los autores o indicarlos de la forma más complicada posible. Por un lado se listan los episodios, con su fecha de publicación original en USA. Y por el otro los creadores, separados según su función (lápiz, tinta, color...). Por supuesto, las páginas no llevan folio ni se indica ningún número en el índice. Así que digamos que quiero saber quién dibujó el episodio de los libros. Debo retroceder a su inicio donde encuentro una portada que me dice que es el nº 9. De ahí voy al índice y revisando los autores compruebo que ese número fue dibujado por Rodríguez, entintado por López y coloreado por Bellaire. Sugiero que pongan esos datos cerca de los títulos de los episodios, aunque se repitan. Y algún número en las páginas, por favor. En resumen, un trabajo muy disfrutable en sus aspectos visuales, tan solo pasable en cuanto al argumento.