Aire

Només pel fet que emeti un programa com Aire ja es justifica l’existència d’IB3 ràdio. Aire és el testimoni viu d’una societat, un document impagable d’història oral. Aire és un espai obligat a una emissora pública, ja que, més enllà de les modes i de les idees, arreplega testimonis vius de persones que han viscut en primera persona el que conten. Aire és la vida. I és que com diu el responsable del programa, Joan Cabot: “a partir dels records i la història íntima dels seus entrevistats, rememoram un bocí petit però crucial d’allò que ens fa qui som. Construït a partir d’entrevistes amb persones anònimes i en format de reportatge, Aire ens proposa un viatge setmanal per les nostres arrels recordant com era el món abans i com ha anat transformant-se fins arribar a avui dia”.

Sa Porta

Cabot és també l’ànima d’un altre espai radiofònic que alterna el format podcast amb les emissions tradicionals. El títol, Sa Porta i, és “una minisèrie documental que retrata la realitat i les desigualtats que es viuen a la Porta de Sant Antoni de Palma”.

Premi

Per aquest darrer espai, que també emet IB3 ràdio, Joan Cabot, un dels periodistes més eclèctics que conec, ha guanyat el Premi Ciutat de Palma de Periodisme. Un guardó que l’honora, naturalment a ell, però també al jurat que l’ha concedit i a la casa que l’empara. Enhorabona, mestre. Amb professionals com tú val la pena creure que el periodisme de carrer encara és viu.