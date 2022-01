Calendari i telescopi

Calendari XEIX

He rebut el calendari que ha editat la Societat Balear de Matemàtiques. Enguany el tema triat és el de Matemàtiques i el Mar, ja que es cumpliran cinc-cents anys de la finalització de la que fou la primera volta al món. Una efemèride que tendrem ocasió de recordar. Ara, d’entrada, permeteu-me que recomani la lectura del llibre que conta, de primera mà, l’aventura. Es tracta del volum que redactà un dels pocs que acabaren la volta i no moriren abans d’arribar, l’italià Antonio de Pigafetta, nascut a Vicenza cap enllà del 1491 i que morí a la mateixa ciutat quaranta anys després. Si teniu ocasió, bé val visitar l’esmentada ciutat italiana, en la qual l’arquitecte venecià Andrea Palladio hi construí diversos palaus i monuments, entre els quals el Teatre Olímpic, un dels teatres tancats més antics d’Europa. Per cert, l’espai fou inaugurat el 1585 amb música d’Andrea Gabrieli acompanyant l’Edip de Sòfocles. Més modernament fou emprat com a decorat per algunes escenes de l’òpera Don Giovanni filmada per Joseph Losey el 1979, amb Ruggero Raimondi, Edda Moser, Kiri Te Kanawa, José Van Dam i Teresa Berganza.

Mirar l’Univers

I si Pigafetta contà el que va veure i va viure fa mig miler d’anys, el telescopi que fou llançat a l’espai el passat Dia de Nadal, ens contarà el que veurà de l’Univers, ja que està dissenyat per cercar i enviar informació sobre el seu origen. L’aparell porta el nom de qui va dirigir la NASA de 1961 a 1968, James Webb.