Apocalipsis ártico

En este caso se traslada a una perdida isla en el Ártico donde el escritor rinde un nada disimulado homenaje a The Thing de Carpenter. Comparto su fascinación por esa intensa película, aunque no puedo evitar citar la primera versión de Hawks-Nyby. La vi en los setenta en un ciclo televisivo que todavía hoy alimenta mis pesadillas. Incluía joyas como La mujer pantera, La humanidad en peligro y esta, retitulada como El enigma de otro mundo. Al contrario que en el film de Carpenter, la versión en B/N escondía al monstruo, con lo que conseguía una atmósfera terrorífica muy efectiva. La cuestión es que estos horrores en tierras heladas son muy sugerentes y Hill parte de un ambiente muy similar para construir un relato que conserva algunos retazos de sus antecedentes pero además aporta no pocas novedades.

A su lado cabalga Stuart Immonem, un dibujante que mejora en cada nueva obra. Empezó siendo un copiador de fotos más, de dibujo clásico pero aburrido, sin garra narrativa. Pero ha ido afinando cada vez más sus destrezas hasta convertirse en uno de esos autores a los que conviene no perder la pista. Se ha acercado a la estética Hughes-Cho, ya saben, una poderosa línea de contorno a lo Mucha que envuelve unas figuras muy creíbles. No descuida nada, trabaja los fondos y aprovecha muy bien la expresividad de la iluminación, las emociones de sus personajes son perfectas y sus monstruos dan mucho miedo. Su trabajo puede definirse, sin miedo a resultar exagerado, como espectacular. Pero es que además acompaña a un Hill en estado de gracia. El escenario ártico le permite incluir ciertas preocupaciones ecológicas, con los personajes de la bióloga y el representante de las petroleras como portavoces de dos posiciones enfrentadas. Una preocupada por las diferentes especies que pueblan el planeta y el otro por aumentar sus beneficios. Pero no dejan de ser dos figuras más en una trama rica en matices y donde destaca la presencia del capitán, un tipo que en cine interpretaría Kurt Russell (en sus buenos tiempos) y que aquí presenta todas las características del héroe clásico. Humilde, preocupado por sus amigos, sin demasiadas ganas de meterse en follones y con un cargamento de penes de plástico. Y es que el argumento también encuentra momentos para el humor y un horror cósmico que hacia el final consigue que la historia bascule hacia Lovecraft. Ya saben, con nuestra realidad a punto de ser alterada por el advenimiento de un ser más que humano. Hay también un espacio para reflexionar sobre el individuo y el grupo y sobre la pérdida de identidad en el colectivo, todo ello en el contexto de una secuencia especialmente tenebrosa, con gusanos entrando y saliendo de sus portadores humanos. En fin, que se trata de una enorme serie B, perfectamente diseñada y realizada y que cuenta con un final apocalíptico, a la altura de los sucesos que se relatan. No se lo pierdan porque se lo pasarán bomba.