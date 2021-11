Spagna no és Espanya

Sopra la Spagna és el darrer disc del violagambista Alejandro Marías i que recull una selecció de músiques del Renaixement i Barroc, els títols de les quals fan referència directa o indirecta a Spagna, no com a territori, sinó més com a forma musical.

El primer track del CD és el tema Triste España sin ventura, de Juan del Encina, un compositor a cavall entre els segles XV i XVI. I el darrer és Les Follies d’Espagne de Marin Marais, el qual va morir en el XVIII. I entremig, peces de Giuglielmo Ebreo da Pesaro (S. XV), Vincenzo Capirola (S. XV-XVI), Francesco Canova Milano (S. XV-XVI) i alguns més entre els quals el més coegut és Tobias Hume (S. XVI-XVII). En total el disc recull 15 obres provinents de diferents nacionalitats com l’anglesa, la francesa o la italiana. Follies d’Espagne fou una melodia que va triomfar molt per l’Europa del renaixement i fins i tot barroc. De fet, el mateix Bach l’adaptà a una de les seves cantates i Haendel en construí una Sarabanda per a clave, que posteriorment ha estat adaptada per a diferents maneres i estils (tocada de diverses formes la trobam com a banda sonora a Barry Lindon). En el disc, a més de l’esmentat Marías que toca la viola de gamba, hi trobam Ramiro Morales a la guitarra barroca, Juan Carlos de Mulder a la tiorba, Jorge López-Escribano, al clave i orgue, Pablo Garrido, també a la viola de gamba, Sara Águeda a l’arpa i Daniel Garay a la percussió. Tots ells emprant instruments originals de l’època o bé còpies fidels. Així que podem parlar d’una interpretació historicista, de les que classificam dins l’apartat de la Música Antiga.