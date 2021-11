Passeig de Ronda | Llibreries

La publicació britànica Financial Times, i a través d’una consulta feta als seus lectors, ha elaborat una llista amb les que, aquests, consideren que són les millors llibreries del món. I, en aquest llistat, ocupant un dels vint primers llocs, hi trombam inclosa una llibreria palmesana: La Biblioteca de Babel. Satisfacció i enhorabona, sens dubte és motiu d’alegria. Aquest rànquing, que el diari ha titulat “The most brilliant bookshops in the world” també conté altres indrets com Atlantis Books de Santorini, Blackwells d’Oxford, El Ateneo Grand Splendid de Buenos Aires, Otherwise de Rome, Peter Harrington de Londres, Strand Bookstore de New York o Tronsmo Bokhandel d’Oslo.

Central

Passejar per Barcelona és passejar pel Raval, per aquells carrers que envolten el MACBA o el CCCB, dos espais referents de la ciutat. Prop d’ells, hi trobam una de les cinc seus que té avui la llibreria La Central, que, fa poc, a complert vint-i-cinc anys d’existència. Celebració que tendrà com a colofó un premi literari, al qual es poden presentar originals de narrativa o assaig, que no passin de 50.000 paraules, tant en català com en castellà.