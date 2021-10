¿Quién fue Stephen Crane?

Nacido en Nueva Jersey el mes de novembre de 1871, Stephen Crane fue un escritor y periodista estadounidense, muy influyente en la literatura del siglo XX.

En 1890 se trasladó a Nueva York para trabajar por su cuenta como reportero de los barrios bajos, trabajo que junto a su pobreza le proporcionaría material para su primera novel·la, Maggie: una chica de la calle de 1893, que publicó con seudónimo y con los gestos de edición sufragados por él mismo. Esta obra, si bien mereció los elogios de varios escritores, no tuvo éxito comercial, aunque hoy es considerada una obra referente.

Después, en 1896, publico El rojo emblema del valor, una histortia sobre la guerra civil estadounidense, que shoy es considerado un estudio psicológico, certero y profundo de un soldado joven. En la novela describe cierto episodio de la guerra civil desde dentro. Esta obra fue llevada al cine por John Huston.

El mismo año der la publicación de la segunda novel·la, el barco en el que acompañaba a una expedición de Estados Unidos a Cuba, naufragó y estuvo cuatro días a la deriva, lo que a la larga le ocasionó una tuberculosis. Todo ello lo conto en un libro de cuentos que titulo The Open Boat and Other Tales de 1898, un año después de su viaje a Inglaterra, donde se estableció. Allí conoció a Henry James y Joseph Conrad, quien alabó sus trabajos.

Poco antes de su muerte apareció el que es probablemente su libro más popular, Whilomville Stories (1900).

Escribió un total de doce libros hasta morir de tuberculosis, a los 28 años, en Badenweiler (Alemania). Una sátira del temperamento romántico que dejó inacabada, The O’Ruddy, fue concluida por Robert Barr y se dio a conocer en 1903.