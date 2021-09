Passeig de Ronda | Palau de la Música

Escriptors

El Palau de la Música Catalana, té, des de fa uns anys, una figura literària associada, que és la d’escriptor de la temporada. A aquesta persona se li encarreguen textos per programes, guions per documentals i fins i tot part de la seva obra pot ser emprada per compositors a l’hora de triar poemes per fer una cançó o per una partitura. Aquesta temporada que acaba de començar, les dues persones del món de les lletres que estan vinculades a la Institució són el mallorquí Jaume C. Pons Alorda i la catalana Anna Gual. Ells seran els encarregats de donar un caire poètic i literari a molts d’actes que s’organitzin a la històrica seu del centre de Barcelona. De fet al vídeo de la presentació de la temporada ja hi apareixen ambdós com a guionistes i també preparen els textos per a unes visites guiades per l’interior de l’edifici.

Dona Lluna

Seguint pel mateix camí, direm que Pons Alorda i en concret el seu llibre La victòria de la dona lluna, que va tenir bon ressò quan es publicà,ha servit com a text per a una composició musical per a cor de dones i orquestra, que ha escritt Ferran Cruixent i que estrenà el passat dia 25 al Palau de la Música el Cor de Noies de l’Orfeó Català juntament amb l’Orquestra Simfònica del Vallès. Aquesta obra és un encàrrec del programa Barcelona Creació Sonora. En la mateixa sessió, actuà també la violoncel·lista Mariona Camats com a solista del Concert per a violoncel número 1 de Haydn.