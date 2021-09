Un bisbe il·lustrat

Però és que Bernat Nadal i Crespí (Sóller 1745-Palma, 1818) és una figura cabdal que, tot i esser bisbe de Mallorca, és molt més que això, amb la seva vinculació a la política nacional com a diputat a les Corts de Cadis; ell viu en primera línia i com a participant influent un moment polític i social d’evolució i creixement que probablement no hagués estat possible sense ell, vinculat al poder amb els regnats de Carles III, Carles IV i fins i fins i tot el retorn a l’absolutisme de Ferran VII.

Si l’aportació de Miquel Duran és just una aproximació que ja deixa clar i llampant que es tracta d’un «innovador que sabia respectar les tradicions», el treball que presenten Fullana i Valenciano a Illa Edicions planteja una nova i molt completa visió de la seva figura i sobretot de la seva obra, recuperant un il·lustrat mallorquí, cabdal en l’inici de la modernització i el canvi de la societat illenca, amb dos tarannàs superposats: l’esperit que al llarg dels seus vint-i-quatre anys d’episcopat no deixà indiferent ningú, fent feina per a millorar la vida als sectors socials menys afavorits, i la seva participació política, sempre amb iniciatives de canvi, que no defuig cap mena de responsabilitat, amb «judicis valorats i ponderats.»

És la trajectòria del bisbe Bernat Nadal i Crespí molt interessant −per a mí, una descoberta− que es resumeix al capítol de conclusions: «Nadal representa la paciència del funcionari davant la impaciència de l’activista i l’arribista, i davant la impertinència del poder». És el llibre que li dediquen Fullana i Valenciano una aproximació curosa a la seva època i tasca, amb una contextualització impecable de l’entorn social, evidentment religiós però també polític, que és una de les millors aproximacions al significat de la Il·lustració i al canvi social que es prepara al llarg del segle XVIII sense el que no s’entendria el XIX. «El bisbe coneix la mentalitat il·lustrada i ha interioritzat clarament el camí que la modernitat està traçant per a l’Església. Sobraven efectius eclesiàstics i mancava sensibilitat i compromís amb aquell món real.»

Per tot això, m’ha semblat aquesta biografia una aproximació excel·lent a la Mallorca del moment que s’entén dins el context de l’estat espanyol. És un llibre d’història social; també és una biografia; però fonamentalment és un llibre de lectura plaent i entenedora, completat amb interessants aportacions a manera d’apèndix documental, cronologia i una completíssima bibliografia.