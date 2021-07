Passeig de Ronda | Nils

Conversa

Arribar a Valldemossa per passar una estona amb Nils Burwitz sempre és un plaer. Home de conversa reposada, el pintor, artista i intel·lectual, afegeix, a cada idea, a cada frase, alguna anècdota del seu passat i present. Moltes viscudes a Mallorca, ja que fa quaranta cinc anys que hi té residència; altres viscudes a Alemanya o Sudàfrica, un país en el qual va estudiar, treballar i agafar consciència del que representa la discriminació racial. I és que l’amic Nils és home compromès amb el seu temps i amb la societat que l’envolta. I, naturalment, parlàrem també de música, de Schubert, de Shostakovitx, de Bach....

Antològica

·Amb l’amic vàrem recorrer junts les sales que la Fundació Coll Bardolet ha posat a la seva disposició per tal de mostrar una exposició antològica, amb el títol d’Art i Vida tot U, en la qual hi veim des d’esborranys a quadres acabats, des de retrats familiars a altres fets a personatges de la cultura. En una paraula, aquesta exposició de Nils Burwitz a Valldemossa és del tot recomanable; i si hi trobau l’artista, feis que sigui ell qui actuï de guia, ho gaudireu encara més.