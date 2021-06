Passeig de Ronda | D’aquí a fora

New York

El passat dia 10, el felanitxer Antoni Pizà, col·laborador insubstituïble d’aquest suplement, va presentar a la Sociedad General de Autores de Madrid el llibre Conversaciones en Nueva York. Sobre Arte Sonoro, Música Experimental e Identidad Latina (EdictOràlia, 2021) obra del musicòleg i compositor Isaac Diego García. Pizà també és el prologuista d’aquest volum. El llibre inclou quatre converses amb creadors musicals dins l’àmbit de l’art sonor, l’escultura sonora, la instal·lació i les músiques electròniques. Tots ells tenen en comú que han fet de Nova York el centre de la seva creació. Es tracta d’una edició bilingüe (espanyol/anglès) sobre la que Pizà escriu en el pròleg: “García, com a entrevistador i etnògraf, a través d’aquestes converses, s’exposa a col·lisions i accepta els seus xocs i tremolors. El lector, per una vegada, i els artistes entrevistats aquí, és clar, hi surten guanyant”.

Tradicionàrius

·També fa uns dies, l’11 de juny passat, el prestigiós festival Tradicionàrius de Barcelona acollí un concert de Biel Majoral, qui presentà el seu darrer disc, Arasíquesí. Per aquesta actuació a la Ciutat Comtal, Majoral comptà amb els illencs Delfí Mulet (guitarres), Biel Oliver “Torres” (clarinets), Catalina Obrador (oboè) i Miquel Brunet (piano, baix i producció ). Com escriu el propi Brunet a la pàgina web del festival: “Biel Majoral escolta la terra i manté amb ella un apassionat idil·li de la mateixa manera que interpreta amb la natura un compassat duet”.

Ràdio

Dos programes d’Ib3 ràdio han estat guardonats al Premis de Ràdio Associació de Catalunya: els especials d’Equip de guàrdia, que feren, durant les setmanes més restrictives de la pandèmia, Ferran Vallès, Joan Cabot, Xisco Nadal, Araceli Bosch i Mireia Balasch i La Ruta d’Orfeu dedicat a la difusió de la música clàssica.