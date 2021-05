Suma

1- Acab de rebre el darrer número de la revista Suma de la Federació Espanyola de Societats de Matemàtieues. Des dels seus inicis, la publicació ha esdevingut una eina molt interessant per compartir experiències pedagògiques dins i fora de l’aula. Però també és una revista que permet estar al dia de novetats editorials sobre ciència en general i per conèixer personatges que havien quedat arraconats, com és ara el de dones matemàtiques que aportaren, i molt, al pensament científic.

Dones

2- És a través de Suma que conec Klára Dán von Neuman, una pionera del món de la computació. Pionera i fins ara oblidada, com moltes altres dones que aportaren el seu saber a la ciència i a altres disciplines com l’art. En el cas de Klára, va quedar eclipsada pel seu marit, John von Neuman, a qui ella anomena Johnny en algun dels seus escrits.

Més dones

3- Tres dones, professores de centres educatius de Palma, escriuen sobre una interessant experiència feta amb alumnes. La conten a l’article titulat ”¿Y tú, qué quieres ser de mayor?”. Paga la pena llegir-lo. Elles són Magdalena Martí del CEIP Marian Aguiló, Susanna Morell de CENTMAT i Catalina Maria Pizà del CEIP Mestre Colom. Enhorabona.