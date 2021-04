Rellegir Henry James

Henry James, 1843-1916. Los papeles de Aspern (1888). Una dona centenària, que va viure una passió amb un poeta, convertit en mite per un editor que cerca uns documents molt valuosos per aprofundir en la vida de l’autor. La dona centenària viu retirada del món i sembla que la custòdia dels papers que va deixar el seu estimat és el motiu de la seva longevitat i astúcia. Una altra dona que ja no és jove, una neboda de qui l’anciana té cura, com si fos una eterna adolescent, una dona malaguanyada que s’ha quedat encallada en un període de la vida, acompanyant a la tia de qui rep un tracte en absolut respectuós.

Els personatges ens són presentats en un vell palau venecià, un edifici que per la seva decadència podria semblar abandonat, dins, en un espai immens, hi viuen dues dones i una jove minyona. Hi ha un jardí, del qual fa anys que ningú té cura.

L’editor fa el paper d’hoste, és la manera que tria d’apropar-se, és acollit pel guany que representa el lloguer d’unes habitacions, fa els tractes amb l’anciana que s’amaga darrera una visera, davant el negoci té una vitalitat sorprenent, sap que ha de morir i necessita resoldre, fins on es pugui, el seu llegat a la neboda... algú a qui cal protegir... algú que és una dona madura, que no ha sortit de la infància, sap tenir cura de la casa i de la tia, però l’espanta el món com a un infant.

L’anciana mor, els papers es perden per sempre i l’editor posa fi a la seva estada a Itàlia.

Uns retrats perfectes, unes situacions quotidianes, una visió dels canals, del palau i el jardí magistrals. Amb H. James, gaudim sempre de la subtilesa que ens mostra la màxima profunditat de l’ànima, sempre són obres a les quals tornem, que formen part de la nostra vida, que ens han ajudat a entendre el món. Los papeles de Aspern és el llibre que sempre ens pot acompanyar si visitem Venècia, la ciutat té un decorat inalterable i darrere de les finestres tancades i barrades dels palaus són del tot coherents els misteris que determinen la vida de les persones que els habiten, res ha perdut vigència.