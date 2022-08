El Atlético Baleares firmó este miércoles un empate (0-0) en su visita al Alcorcón, en su sexto partido de pretemporada. De nuevo el equipo de Jordi Roger ofreció buenas sensaciones ante un rival que a priori es también candidato al ascenso, como ya hizo el pasado sábado ante un Real Madrid Castilla que también jugará en el Grupo 1 de Primera RFEF (los palmesanos lo harán en el Grupo 2).

Jordi Roger apostó de nuevo por un once que apunta a ser el que inicie la Liga, a la espera de los ausentes Uzo y Canario (que al igual que Hugo Rodríguez no viajaron por lesión). El once del Atlético Baleares lo formaron Lucas Díaz, Laure, Kevin Sibille, David Navarro, Josep Jaume, Jesús Álvaro; Cordero, Carlos Ramos, Pastrana; Miguelete y Dioni.

Alfonso, Nicoli,George, Óscar, Toni Ramon y los dos últimos fichajes, el delantero Kaxe y el lateral zurdo Forniés, saltaron al césped en el segundo periodo.

Por el Alcorcón salieron de inicio Andrés Prieto; Iago López, Babin, Castro, Pablo García; Mosquera, Ribelles, Juanma Bravo, Javi Lara, Chiki y el delantero mallorquín Adrià Dalmau. Un once plagado de futbolistas con experiencia en categorías superiores y que no encontraron cómo noquear a los blanquiazules. También jugaron en los madrileños Moyano, Bertín y el exmallorquinista Álvaro Bustos.

Un remate al palo de Kevin Sibille en el primer tiempo fue lo más destacado en ataque de un Baleares que tuvo orden defensivo, aunque le faltó inquietar más a un Alcorcón, descendido de Segunda, que aún tiene que conjuntar una plantilla nueva.

El domingo, el Nicolás Brondo

El próximo partido del Atlético Baleares, último ya de la pretemporada, será el domingo 21 en el Estadio Balear (18:45 horas) ante el CD Ibiza en el Trofeo Nicolás Brondo.