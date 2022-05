Criticar és fàcil, per Vicenç Amengual

a més de 25 anys l’Atlètic Balears jugava a Tercera Divisió. Aquella temporada hi havia un jugador que estava molt neguitós, especialment en els entrenaments.

Comentava als seus companys que d’un temps ençà la seva parella tenia comportaments estranys. Pensava que patia algun tipus d’alteració nerviosa o que, tal vegada, ell no estava prou per ella.

Tota la plantilla era conscient de quin era el problema. Tots sabien, menys ell, que ella tenia un embolic amorós i que quan el nostre jugador entrenava ella aprofitava per veure’s amb l’altra persona.

L’entrenador va decidir posar-hi solució. Un dia d’entrenament rutinari va fer la xerrada inicial prèvia a la sessió preparatòria. Quan la va haver acabat els va dir que aquell dia els donava festa, que tots anassin a ca seva per estar amb les seves al·lotes, parelles, dones... L’argument era que volia incentivar l’aspecte emocional. Tots, menys el nostre protagonista, sabien que aquell no era el vertader motiu. Així, quan va arribar a ca seva, es va trobar a la seva parella amb el seu amant.

Des d’aquell dia el rendiment del jugador blanc-i-blau va baixar encara més i va ser molt criticat per la grada.

Mai coneixem del tot les circumstàncies que envolten a cada un dels jugadors, ni tampoc del vestidor. Durant aquesta temporada, tots hem caigut en la temptació de criticar. Certament, les sensacions de l’equip, ahir contra un descendit, ens podrien donar peu a tornar-ho a fer. Però ara toca estar amb els jugadors.

El punt que hi vàrem aconseguir pot ser bo perquè, amb ell, recuperam plaça de play-off i encara depèn només de nosaltres poder-la conservar. Com diu en Tomeu Gomila, llarga vida als demèrits dels altres equips involucrats en la lluita. Dissabte hem de convertir l’Estadi Balear en una olla de pressió. Les penyes preparen una prèvia especial per anar escalfant motors. Criticar és fàcil, però ara toca donar suport.