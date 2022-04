Tendrem un final TXÉKHOV?

Aquesta temporada s’havia planificat per aconseguir una sèrie d’objectius. Un era l’ascens de categoria del primer equip femení: ACONSEGUIT. Aquestes jugadores tenen enamorat el món blanc-i-blau. De la mateixa manera que Lvovich Àstrov, aquell metge de l’obra teatral «El conco Vània» d’Anton Txékhov que era un amant de la naturalesa i que se sentia profundament orgullós de sembrar boscos allà on havien desaparegut, aquestes jugadores ens han robat el cor amb el seu joc. I els «balearicos» ens sentim identificats amb els valors tradicionals blanc-i-blaus que representen.

El segon era que el juvenil A mantingués la categoria i el B ascendís: ENCAMINAT. A Elena, la protagonista d’«El conco Vània», li agrada el doctor Àstrov, per això deia d’ell que era una persona tan intel·ligent que amb la seva tasca de sembrar arbres ja pensava en el benestar de les persones d’aquí a mil anys. Amb l’èxit dels equips de formació es posen les bases perquè aquest club segueixi amb una bona salut d’aquí a mil anys.

El darrer objectiu (o primer, segons es miri) era l’ascens del primer equip masculí: COMPLICAT. Elena estava casada amb el professor Serebriàkov molt més gran que ella, però, tot i el seu amor per Àstrov, finalment es queda amb el seu marit. Els personatges de Txékhov deixen passar la vida davant ells sense actuar i es produeix una atmosfera claustrofòbica i desesperant. Em preocupa que amb el primer equip masculí ens torni a passar com cada any, que tornem a ser un dels personatges del dramaturg rus. Temporada rere temporada topam amb la mateixa pedra i som incapaços de posar solucions als problemes reals. Ahir vàrem veure un principi de millora. L'empat és un llum d'esperança. Ara s'ha de ratificar contra els dos filials amb dues victòries per no haver d'estar pendents de la calculadora.

Admir profundament Txékhov, però per a aquesta temporada m'estimaria més un final de vodevil.