Pocos motivos para sonreír tenía Eloy Jiménez tras el empate a cero cosechado por su equipo frente a un equipo de la zona baja de la tabla: «Teníamos que haber ganado. Si queremos estar arriba, en estos partidos en casa no se puede fallar. De todas formas, hay equipos de play-off y equipos que luchan por no descender y ya les he dicho a los chicos que este tipo de encuentros no son fáciles».

