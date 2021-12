Ginard: «No vi ni entrar el balón, rematé con los ojos cerrados»

Xavi Ginard disfrutaba ayer de su gran día en la Copa del Rey. Héroe en el pase del Atlético Baleares, al marcar en el descuento para meter a los blanquiazules en la prórroga, el portero mallorquín reconocía que subió al área del Calahorra «para ver si sonaba la flauta». «No vi ni entrar el balón, rematé con los ojos cerrados», declaró ayer a Diario de Mallorca Xavi Ginard, quien tras clasificarse el Baleares en la tanda de penaltis tuvo que ‘aguantar’ en el vestuario que sus compañeros le llamaran «que si Batistuta, Crespo... ya sabes».

«Un portero no marca todos los días», destaca al escuchar que ha sido el principal protagonista de la primera ronda de la Copa, «junto con el Andratx. Vaya día». «Tengo el móvil que ya no sé dónde meterlo», añade el guardameta de Artà, quien confirma que «nunca» había conseguido un gol. «En mi vida había marcado, desde que tengo memoria siempre jugué de portero», agrega.

«Era el final del partido, el tiempo ya estaba cumplido y yo miraba al banquillo para que me dejaran subir a rematar. Al final el míster me dio permiso», explica Xavi Ginard. «No, no es algo que se entrene con los porteros. Es algo que se hace in extremis, porque no queda otra», reconoce. «Es una situación en la que vas como otras veces... para ver si suena la flauta. Y esta vez hemos acertado», añade, y describe la jugada del gol: «Ignasi (Vilarrasa) pone muy bien el centro. Veo que puedo llegar, cierro los ojos y... no veo ni entrar la pelota».

«¡No, cuando estoy en la portería no cierro los ojos!», exclama, riendo, antes de afirmar que «¿dónde hay que firmar para repetirlo?».

Quiere al Mallorca

Con contrato hasta el próximo mes de junio, Xavi Ginard no esconde sus preferencias en cuanto al próximo rival: «A mí me encantaría el Mallorca. Creo que sería muy bonito tener un derbi en la Copa».