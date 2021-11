Atlético Baleares: frenar al Alcoyano y acosar al líder

El Atlético Baleares visita hoy, en horario atípico en la categoría (un sábado a las 21:00 horas), a un Alcoyano que se presenta con el reto de alargar su racha de partidos invicto. Cinco jornadas lleva sin perder, destacando su triunfo de la semana pasada (0-1) ante el líder Villarreal B.

El Collao es uno de los campos más complicados de la categoría, en donde los de Alcoi son tradicionalmente muy sólidos, aunque esta temporada ya han cedido dos empates y una derrota en cinco partidos. Los de Vicente Parras, que recupera al defensa Ángel López y no podrá contar con el mediocentro Fran Miranda, son undécimos con 17 puntos, a cinco de un Baleares que es segundo en la clasificación y ansía un triunfo que frene a un Alcoyano en alza y le permita mantener su acoso al Villarreal B (hoy a tres puntos). No será fácil la tarea ante un rival rocoso, tal y como señaló el técnico del Alcoyano: «Nuestro perfil es una plantilla con futbolistas físicos e intensos, es algo que gusta en El Collao y hacemos un fútbol que no está muy lejos del que se practica en Alemania o hacen el Liverpool o el Chelsea».

Para este encuentro, Xavi Calm, técnico de los blanquiazules, recupera al sancionado Damián Petcoff. Son baja los lesionados Jesús Álvaro, Alfonso Martín y Hugo Rodríguez.