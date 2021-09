Dioni lidera la fiesta del Atlético Baleares

Este equipo tiene hambre, juega con el cuchillo entre los dientes y quiere ascender. O al menos luchar por ello. Y tiene toda la pinta de que la solvencia que ha demostrado en estas dos primeras jornadas, venciendo al Cornellà (0-2) y a los manchegos no van a ser un espejismo, ni mucho menos. Tiene detalles importantes por mejorar, sobre todo en defensa, a la hora de recular, pero el margen de crecimiento es enorme. Estos seis puntos saben a gloria y aportan credibilidad y tranquilidad al trabajo. No ha podido empezar mejor el duelo.

A los cinco minutos ya se ha avanzado de penalti cometido por el portero Rosic. Dioni, la gran estrella del día, no ha perdonado desde los once metros. El susto ha llegado poco después. Jordi Sánchez se ha colado entre Ferrone, que no ha tenido una buena actuación, y Olaortua, para plantarse ante René Román y batirle por bajo. A pesar de los más de treinta grados, el jarro de agua fría entre la hinchada local ha sido enorme. El gol del Albacete ha asustado y ha generado dudas, algo inevitable sobre el papel frente a un equipo diseñado para regresar a la Segunda División.

El Atlético Baleares no tenía el balón y sufría, sobre todo en su lateral derecho. De hecho, Rubén ha obligado a lucirse a René Román, primero, aunque todavía ha estado más cerca la diana visitante tras una buena jugada de Sergi Maestre, que se ha colado en el interior del área y su pase de la muerte ha sido rematado fuera por Jordi Sánchez. Y hasta aquí han llegado los de Rubén de la Barrera. El Atlético Baleares no le ha dejado crecerse más y ha demostrado una enorme personalidad. Antes Vinicius Tanque ya lo había intentado con una fabulosa volea, pero el 2-1 ha llegado en una jugada de estrategia. Hugo Rodríguez ha lanzado magistralmente un saque de esquina y Olaortua ha metido la cabeza para aliviar a los suyos. La zaga de los albaceteños podría haber hecho algo más, pero todavía ha sido mucho peor la empanada mental en el tercero.

Canario, qué bueno es este jugador, ha liderado una contra, Djetei se ha mostrado muy blando incapaz de despejar y la pelota se ha quedado suelta para el más listo de la clase. Dioni ha demostrado su olfato metiendo la bota para instalar el 3-1 en el marcador. Han sido minutos mágicos para los mallorquines, que necesitaban una inyección de autoestima de este calibre.

Y el inicio de la segunda parte todavía ha elevado más la temperatura. Canario ha enviado el balón al larguero tras una sensacional acción personal, la defensa del Albacete no ha reaccionado y Dioni, otra vez, ha anotado el 4-1. El encuentro ha finalizado aquí, aunque todavía quedaban cuarenta minutos por delante. Un infierno para los visitantes y un regalo para los balearicos, que podrían haber endosado una goleada de escándalo. Calm ha aprovechado para dar su oportunidad a Manel, Cordero, José Fran y Armando, que han mantenido el nivel, otra buena noticia. De hecho, José Fran ha estado muy cerca del quinto, pero Rosic ha despejado su tiro en una buena intervención. Los más de dos mil espectadores que han asistido al encuentro han aplaudido orgullosos por lo que acababan de presenciar. Una victoria de prestigio. Toca seguir con una sonrisa.