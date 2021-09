Xavi Calm: «Ha salido un partido redondo, hay que celebrarlo»

Calm felicitó a Dioni por su triplete. «Todos los jugadores han estado muy bien. Para ganar a un equipazo como el Albacete es un esfuerzo de todos, contento por Dioni, hoy ha marcado las diferencias, es un gran jugador dentro y fuera del campo», comentó.

Precisamente el delantero andaluz, la estrella de la jornada, reconoció que no se esperaba brillar tanto. «Cuando me he levantado no pensaba que marcaría tres goles, me conformaba con meter uno. Es verdad que ha salido el partido redondo, han sido de empujarla y el penalti pero lo importante era la victoria ante un rival duro que viene de Segunda con buenos jugadores. Son seis puntos logrados pero no es solo eso, es la sensación en el campo, la semana pasada disfruté desde el banquillo», señaló Dioni.

Olaortua, autor del segundo gol del Baleares, recordó el nivel del rival de ayer. «El Albacete es buen equipo, pero le hemos superado. Está hecho para subir otra vez, pero sabíamos que si les dejábamos incómodos tendríamos nuestras ocasiones», subrayó.