Jesús Álvaro, uno de los fichajes importantes que ha acometido el Atlético Baleares este mercado fue el primer goleador blanquiazul de la pretemporada y se muestra muy contento de estar en la isla. "Estoy encantado, la verdad. Hicieron un grupo sólido y fuerte. También hay un buen grupo humano, que creo que es importante para conseguir objetivos", señala. Además, asegura que no tuvo muchas dudas a la hora de elegir destino. "Lo primero que me hizo decidirme por el Atlético Baleares fue que Patrick mostró mucho interés en mí desde un primer momento y aunque tuviera más equipos fue el que más interés mostró, llamándome muchos días a la semana. Mostró mucho interés así que no me costó decidirme".

El lateral izquierdo que ha llegado procedente del Córdoba es un jugador con mucho recorrido cómo así lo demostró ante el Mallorca B. "A mí siempre me gusta llegar al área, tanto para dar asistencia como para meter algún gol. Soy un lateral que le gusta subir y la verdad que un poco especial, porque fui el primero en marcar, así que contento por ese lado", manifiesta. Sobre el entrenador del Baleares, Xavi Calm, tiene unas expectativas altas por su forma de ser en el banquillo. Le ve un hombre serio y calmado. "Es un entrenador que transmite mucha calma y serenidad. Te da cuatro instrucciones claras, no te vuelve loco. Creo que le va a ir bien", explica el tinerfeño.

Ahora, el Atlético Baleares afronta un "stage" en Málaga dónde se enfrentará a rivales de más entidad cómo el Algeciras o la Balompédica Linense y pondrá a prueba el nivel del conjunto balearico. Jesús Álvaro cree que va a ser una semana importante para coger buenas sensaciones de cara al inicio de temporada. "Vamos a trabajar mucho porque tendremos entreno día y tarde. Además, tendremos algún que otro partidos y se trata de ganar sensaciones para llegar bien", detalla.

El muevo defensa del conjunto blanquiazul se ha adaptado muy bien a Mallorca y al ser de Tenerife piensa que es muy fácil adaptarse a su nueva "casa". "Quería estar rodeado de mar y naturaleza, porque conecto mejor así. Me ha costado poco adaptarme, he ido a alguna playa o calita y me encanta", finaliza.