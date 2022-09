Los puntos sobre las uves: ¿no hay nadie con más luces?

Yo, ustedes me perdonen, no entiendo a la gente que dirige el Partido Popular. No es que a los que dirigen los otros partidos los entienda demasiado, pero a los del PP los entiendo todavía menos. Vaya por delante que creo que son todos, unos y otros, unos sinvergüenzas absolutos. El caso es que los peperos centralizan su oposición poniendo a parir a Sánchez personalmente, haga lo que haga, obviando la colección y la caterva de desahogados que chupan del bote del PSOE. La última ha sido la Macarra esa (¿o era Gamarra?) asegurando en sede parlamentaria que la aplicación de nuevos impuestos a las eléctricas y a los bancos lo único que persigue es engordar la caja de Sánchez. Me pregunto: ¿no tienen a alguien con más luces en todo el PP? ¿Nadie capaz de decir algo inteligente? En el PSOE tienen que estar encantados con esa gente.