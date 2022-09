Flashes informativos | Sánchez y Feijóo comparten pijama

El Consell de Mallorca y el Govern y Cort se plantean el patrocinio al Mallorca cambiando el nombre del estadio de Son Moix por “Visit Burgos”.

Més dice que puede romper el pacto si Govern y Cort complementan la subvención al Mallorca para que llegue a los 1.8 millones. Cunde el temor entre los asesores y carguitos dependientes de Més.

Yllanes anuncia que no será candidato de Podemos para así no convertirse en un profesional de la política. Francina Armengol, José Hila, Vicenç Thomás, Cosme Bonet y Xisco Antich afirman no entender lo que quiere decir Yllanes.