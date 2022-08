Entrevista virtual | Francina Armengol: Conmigo se la quitó

¿Qué tal, doña Francina?

Perfecta, feliz y sonriente, como siempre.

Claro, seguro que está contenta con la decisión de Pedro Sánchez de aplicar descuentos al transporte de las islas

¿Pedro Sánchez? He sido yo, alma de cántaro.

Como no me lo explique

No sabe usted lo que una de mis sonrisas puede conseguir. Tal y como vengo demostrando desde hace decenios.

Por cierto, ¿aquello que dijo usted de que ningún alto cargo debía permanecer en el puesto más de ocho años?

Si yo dije eso en algún momento, no dude de que es altísimamente probable que el Hat Bar esté detrás de ello.

¿Cesará usted a Patricia Gómez?

¿Y por qué? Pobrecita mía.

Por el lío tonto de la niña de su marido y de las vacunaciones saltándose los turnos...

No es una buena socialista la que no cuida de sus familiares. Y se lo digo yo, que heredé una candidatura a la alcaldía de mi pueblo.

Y tuvo que dejar el Bloc d’Estudiants Independentistes...

Es que me dijeron que para heredar la candidatura a la alcaldía de mi pueblo tenía que estar en el PSOE... ¡Ay,no! En el PSIB.

Y le convenció la nueva ideología...

Como para no convencerme. Veinticuatro años viviendo de la política, que me apasiona.

Habrá más gente en su partido a la que le apasione la política.

Pues una de dos, que les apasione menos o que me hagan la pelota correctamente. Que anda que no he colocado yo a gente que antes me ponía verde.

¿Por ejemplo?

No le voy a decir ni un nombre, pero es médico.

Volviendo a lo de Patricia Gómez y Juli Fuster...

No sea usted pesado, hombre. ¿No ve que al final no le importa a nadie y siempre hacemos lo que nos da la gana? Así funciona este negocio.

Hábleme de Pedro Sánchez

¡Es más mono! Vino a verme todo descamisado y sin corbata...

Vino a ver al Rey...

Con el Rey llevaba corbata. Conmigo se la quitó.