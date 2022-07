Los puntos sobre las uves | Feijóo tiene razón, el cachondo

Arremete don Feijóo, no sin falta de razón, contra la excajera ministra Irene Montero, por irse con sus amigas de su ministerio a Nueva York y hacerse selfies en Times Square con el dinero de todos ustedes. Digamos que el selfie en cuestión no parecía de trabajo, sino de unas cuantas amiguitas de compras por la Gran Manzana. Feijóo tiene razón. Lo extraño es que no sacara los pies del tiesto cuando en septiembre de 2021 Isabel Ayuso y sus amigotes, entre ellos su jefe Rodríguez, fueron a hacer exactamente lo mismo y, claro, una foto idéntica. Por supuesto, pagaban también ustedes. Tampoco explicó el cachondo de Feijóo su viaje, de él mismo, a Bruselas, con la importantísima misión de vestir de peregrino de Santiago al Maneken Pis. Todo con nuestra pasta, no vaya a ser que les falte algo a todos estos sinvergüenzas y sinvergüenzos.