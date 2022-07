Oli d’oliva verge extra Joan Rosselló, Son Mesquidassa: El llegat d’un pagès i empresari de pedra picada

Felanitx té fama per fer bon vi, però també hi fan bon oli d’oliva verge extra. Bon exemple és Son Mesquidassa, la finca que Joan Rosselló i Ramis va adquirir l’any 1983, en un primer moment per sembrar-hi tàperes. Ara fa poc més de cinc anys va morir, però el seu llegat com a pagès i empresari és ben important.

Va néixer a Llubí el 10 de febrer de 1924 i va destacar pel seu caràcter emprenedor, primer com a criador de porcs i, després com a productor de farina, tàperes i altres productes de la terra. Devers el 1954, va apostar per canviar d’estratègia i no seguir les passes de la resta de pagesos, que venien les tàperes a la societat Islacapers (Felanitx) -que es dedicava a l’exportació de tàperes-. Així, va començar a envasar tàperes en bossetes i les venia als mercats i botigues dels pobles. Aquesta situació va coincidir amb l’increment del consum dels productes locals per mor de l’emergència del turisme, cosa que va incrementar molt les vendes i va propiciar l’inici d’un gran negoci que va acabar repartint tàperes arreu del món. Va ser ja amb l’entrada del seu fill Tòfol Rosselló que es van començar a exportar tàperes a més de 50 països des de Dinamarca fins a Veneçuela i es va iniciar la venda de tàperes i olives a les grans superfícies emergents com PRYCA i Continente (els actuals Carrefour). Com que el negoci de les tàperes va decaure pel fort increment de la producció que van fer els països àrabs de la conca Mediterrània. Als anys 90, va reorientar l’empresa cap a la distribució alimentària a hotels i restaurants i també a la distribució d’oli que va culminar amb l’adquisició d’Olis Balle, una marca centenària i molt arrelada a les llars mallorquines característica pel seu format d’oli en botella en forma setrill. Tot i que la seva empresa més coneguda són Olives Rosselló, Son Mesquidassa s’ha convertit en una de les senyes d’identitat de la família Rosselló, especialment a partir de 2015, quan es va decidir fer-hi una plantació d’oliveres i una tafona. La forta inversió en mecanització i innovació de la instal·lació han facilitat la creació d’olis i olives d’alta qualitat inclosos a la Denominació d’Origen Oli de Mallorca. De fet, avui dia, és l’explotació agrícola més grossa d’aquestes característiques a les Balears, amb gairebé 100 hectàrees i més de 150.000 oliveres. Aquest oli d’oliva verge extra és un homenatge a un empresari de pedra picada, elaborat amb un cupatge de les varietats Arbequina i Piqual, elegant i fi en boca.