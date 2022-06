Perdón por la indiscreción | La importancia de saber callar

Sirvan estas primeras líneas para aplaudir el trabajazo que se pegaron la semana pasada algunos fotógrafos, entre ellos, el que firma la mayoría de imágenes que ilustran esta sección, nuestro Javier Fernández, para cubrir la hermética boda de Mafalda de Bulgaria. Detrás de las exclusivas, hay horas de carreteras, guardias y llamadas... y también de muchos rumores e informaciones que hay que saber filtrar y saber callar. Precisamente, en este tipo de noticias, las de la llamada prensa rosa que nadie lee pero luego resultan que se colocan como «las más leídas» en cualquier web, la discreción es fundamental. Gracias a eso se pudo obtener, no solo la fotografía del regreso de la infanta Cristina a Mallorca, sino también la de la infanta Elena, que tan solo estuvo 24 horas en la isla y que decidió un perfil bajo. Lo explicamos.

La mayoría de invitados royals se alojaron en Can Bonico, en Ses Salines. Desde Simeón de Bulgaria y Margarita Gómez-Acebo, a Konstantin y Kubrit de Bulgaria pasando por Miriam Ungría y sus hijos, Boris y Beltrán. Hay que destacar lo simpático que estuvieron con los medios presentes, que fueron muy pocos. Siempre dispuestos a hablar, siempre dispuestos a posar. También se alojaron allí amigos de los novios, que fueron de lo más activos en redes sociales, y la primogénita de los reyes eméritos. La duquesa de Lugo estuvo pendiente en todo momento de los abuelos paternos de Mafalda, a los que acompañó a coger el mini bus que los trasladaría a la boda civil; ella acabó en otro vehículo junto a los más jóvenes de la fiesta, como una más, distanciándose de la línea hermética que había tomado su hermana pequeña.

A Cristina de Borbón solo se la fotografió en la pre-boda y debió quedarse en la finca de Rosario Nadal, a la que tampoco se vio en ningún momento. En la lista de invitados, también sorpresas. Escribimos -por error- que Kalina de Bulgaria y Kitín estaban, y no fue así. Pero no pusimos que Mette-Marit de Noruega había acudido con sus hijos y que también lo hizo un sobrino de Felipe VI. A Miguel Urdangarin no se le fotografió, pero estaba en la lista. Iremos resolviendo a lo largo de las próximas semanas más detalles pero, si seguimos, no nos da tiempo a contarles todo lo bonito y bueno que han pasado estos últimos días de mayo en Mallorca.

Las joyas de la Reina

Primera parada, en el Iberostar Grand Portals Nous. Allí, de la mano de Marilena Estarellas y Maria Barceló llegó la periodista y escritora Nieves Herrero para hablar sobre su último libro, El joyero de la Reina; una conversación llena de anécdotas de la que disfrutaron, entre otras, Beatriz Lerdo de Tejada, Mari Garza, Ana Bonet o Sandra Horrach.

Nueva cultura de la luz

Otro de los imprescindibles de estos días fue acudir a la inauguración de la nueva Occio store by Terraza Balear, el primer showroom en el sur de Europa de esta prestigiosa firma alemana propiedad de Susann Meise, en la que confían, entre otros, Antonio Banderas o Joseph Fiennes. El equipo capitaneado por Mariana Muñoz fue de nuevo el responsable de una tarde preciosa y llena de luz en la que pudimos ver a Bo Thuesen, Sabrina Ghilad, Francisca Marí o Carmen Pujol.

Vino con todos sus matices

Sa Creu Nova retomó, tras dos años de restricciones, su feria eno-gastronómica Creu de Cellers en la que, gracias a la colaboración de Catavinos, se pudieron degustar las propuestas de Mandia Vell, Mortitx, Conde Fabrice, Can Majoral, Castell Miquel, Finca Binigual y Son Mayol. La apuesta gastronómica vino de la mano de los chef José Tarín y Ryuichiro Katano. Brindaron por el verano, que está a punto de llegar, Aurora Vega, Juana Ferrer o Mar Nicolau.

El legado de Josep Pons

La relación creativa que el diseñador Sebastián Pons ha mantenido a lo largo de toda su carrera con el artista, fotógrafo y pintor Josep Pons Frau cobra vida en la exposición A plena Llum que se puede ver en el Museo de Mallorca. Para esta suerte de retrospectiva sobre la obra de Josep Pons, el diseñador mallorquín preparó unos maniquíes de cariz artística de la mano de Antoni Bordoy a los que viste con las prendas más icónicas de Aimar Quiscú. No se la pierdan.

Trofeos con mucho arte

Lolo Garner le dijo sí a la Editora de Lux, Alicia Polo, cuando ésta le pidió que le diseñara un trofeo especial para entregar a los ganadores de los torneos de golf que organiza. A la iniciativa se han sumado otros muchos pintores como Nico Mesas, Luis Maraver o Tolo Albertí.

Inauguración del Club Les Dones

El bar Café Petit Comité, en Santa Catalina, fue el punto de encuentro para la inauguración del Club Les Dones, una apuesta de ocio y cultura encabezada por Fátima Yráyzoz, con la que se pretende dar visibilidad al colectivo de lesbianas mayores de 30 años.