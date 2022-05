Entrevista virtual | Juan Carlos Primero: «Estoy como un toro»

¿Qué tal, don Juan Carlos?

¿Ya no me llamas Majestad, eh?

Es que creo que ya no es usted Majestad...

Pues yo sigo siendo el mismo. Así que a no ser que sea usted republicano...

Pues no se crea usted que no lo he pensado...

A ver, que tal y cómo están los tiempos, yo también me voy a hacer republicano... y que se jo...

...¡Majestad, por favor!

Muy bien, así me gusta.

Se me ha escapado...

No, si le entiendo. Yo también tengo escapes.

¿Y va usted a competir en una regata?

Si Modric y Benzema siguen jugando, no sé por qué yo no voy a poder competir en algo...

¿Está usted en forma?

Como un toro.

¿Como un toro?

De frente para arriba...

O sea, que está usted en forma...

A ver, no estoy en condiciones de correr... bueno ni de andar... ni de estar de pie... y no sé si estaré bien sentado...

¿Su objetivo?

Que el Bribón quede bien...

¿El barco?

O no...

El alcalde de Madrid le defiende a usted a capa y espada...

Pequeñín. Habrá que hacerle duque por lo menos. Lo hablaré con el niño.

¿Pero se hablan el Rey y usted?

Ay no, que no nos hablamos. Nos llevamos fatal. No cuente usted que nos hablamos, ¿eh?

¿Qué tal con la reina Leticia?

Una chachorra.

Le veo molesto...

Hombre, ¿a usted qué le parece?

Es que dicen que se ha llevado usted mucha pasta en comisiones...

Mucha pasta, mucha pasta... la prima Isabel tiene mucha más pasta que yo, y sus súbditos la respetan y la adoran...

¡Ha dicho súbditos!

Sí, he dicho súbditos, ¿qué pasa?

¿Se verá usted con doña Sofía?

Hale, venga, vamos a dejarlo ya.

Pero hombre, don Juan Carlos

Hable con Villarejo, que seguro que lo sabe.