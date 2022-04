L’essència del camp dins la botella

Fa dues setmanes vaig anunciar que els destil·lats artesanals d’Antonio Nadal serien objecte d’aquesta secció. I avui ha arribat el dia. Aquests destil·lats es varen començar a elaborar fa devers tres anys, abans de la pandèmia de la covid-19. La idea de l’empresa (Túnel) és donar resposta al canvi de model turístic que es preveu a curt termini, en el qual el visitant de litrona i xoquins amb calcetins donarà pas a un client de gust més refinat. També està en sintonia amb els canvis que hi comença a haver en els hàbits de consum dels residents, cada vegada més propensos a consumir aliments ecològics.

Al capdavant d’aquest producte es troba el mestre artesà Josep Maria Natta i March. Explica que anteriorment al 2019, no havia fet cap tipus de destil·lat. L’alambí que tenien sols s’usava per fer anisats i ginebres. L’adquisició de la nova maquinària i els nous alambins li ha permès fer aquestes virgueries que transporten l’essència del camp dins una ampolla.

Tots els destil·lats i l’alcohol són ecològics. Natta explica que no és senzill: «estam avesats que anam a una botiga de productes ecològics i en compram, però quan es tracta de grans quantitats no és tan senzill. Va ser molt difícil de localitzar l’alcohol, com també les fruites. Ens han donat un cop de mà Agromart (aleshores no estaven homologats per vendre fruites ecològiques), que ens va posar en contacte amb pagesos certificats pel Consell Balear de la Producció Agrària Ecològica (CBPAE)». També hi ha participat Fet a Sóller, de Franz Kraus, amb llimones i taronges de la Serra de Tramuntana.

En total hi ha sis tipus de destil·lats de fruites procedents de producció ecològica: maduixa, llimona, figa, níspero, albercoc i taronja. Curiosament, però, la darrera destil·lació que Pep Natta va fer, la de 2021, no va poder elaborar el de níspero perquè no se’n varen trobar amb certificació ecològica. Per aquest motiu, des de Tunel s’ha apostat per començar a cultivar a les seves finques i, a la llarga, produir les fruites ells mateixos, aprofitant que tota la vinya del seu celler, Tianna Negre, és de producció ecològica.

Els que he triat per a l’ocasió són els de maduixa i de llimona. Quan els oloreu, us sorprendran unes aromes netes i pures de la fruita en qüestió. Una bona manera d’assaborir-los és com a digestiu, després de l’àpat, ja sigui dinar o sopar, ben freds. Per això, posau la botella al congelador, i serviu-lo directament, sense afegir-hi gel.