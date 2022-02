Fraseando | 27 de febrero de 2022

Marga Prohens

«Feijóo tiene una experiencia de gestión incontestable que puede venir bien al PP». Demostrando doña Margalida que aplica perfectamente lo aprendido en el Manual del Pelota de Nuevas Generaciones del PP.

La elegante

Marga Prohens

«Nunca me encontrarán haciendo leña del árbol caído porque no es elegante». Lo elegante es hacer la pelota al árbol hasta la náusea y luego no hacer nada cuando lo derriban, claro.

Los históricos

Marga Prohens

«Cargos históricos del partido me han dado muchos consejos». Sin duda, debe referirse a Jaume Matas, a Juan José Cardona, a José María Rodríguez, a Álvaro Gijón y a Rodrigo de Santos.

La condena

Francina Armengol

«Mi rotunda condena a los ataques de Rusia en Ucrania». Medios diplomáticos aseguran que Vladimir Putin ya se está arrepintiendo y que actuará en consecuencia en las próximas fechas para así agradar a Armengol.