Bryan Cranston, el buen hombre se porta mal

No hablaremos de Your Honor por un retraso en el atracón de teleseries, sino porque la fuente se ha secado. Las narraciones televisivas degeneran a tal velocidad que ni los apologetas de Netflix podrán camuflar el declive. Si tomamos Mare of Easttown al azar, sus nueve horas quedan reducidas a unos cuarenta minutos sin más que suprimir o acelerar las escenas de lágrimas.

En los interludios entre sollozos, Kate Winslet deslumbra como policía de Easttown, pero no deja de ser una de esas producciones que los actores aman porque les permiten engordar. También Your Honor reduciría su longitud a la mitad, suprimiendo el jogging sin ton ni son del protagonista. Aparte de que Bryan Cranston, el aquí magistrado que fuera profesor de química en Breaking Bad, se obsesiona por lanzarse a la carrera y a la carretera en chándal, corriendo por detrás de su incipiente barriga. Aunque siempre nos quedará The Crown, al igual que en Succession hemos de recordar que la temporada inicial se remonta a otra glaciación. No hay vida inteligente entre la sobrevalorada Breaking Bad y Your Honor, con la particularidad de que la segunda funciona como una secuela de la primera. La continuidad parece una perogrullada que propicia la presencia en ambas de Cranston, pero va más allá. El protagonista vuelve a ser un buen hombre que se porta mal, lo cual encaja con el perfil conciliador de un actor de reparto propulsado al estrellato. Así en Breaking Bad como en Your Honor, un profesional competente y neutro deja de ser bastión de la comunidad y se desliza hacia el crimen a gran escala, para preservar la solidez de la vida familiar. La importante diferencia es que el profesor vacilaba donde el magistrado se corrompió de bruces. El planteamiento de la secuela de matriz israelí es un tópico contemporáneo. A saber, el hijo de un juez mata a una persona en accidente de tráfico. ¿Moverá su progenitor los hilos para salvar al descendiente? Donde el primogénito es un trasunto de Aaron Paul/ Jesse Pinkman. En la muy reciente Tres Pisos, el astringente magistrado que interpreta Nanni Moretti desea incluso que su único descendiente acabe en la cárcel. En uno de los excepcionales Relatos salvajes, un magnate soborna a los operadores judiciales para salvar un atropello sangriento de su retoño. En todos los casos se resuelve el embrollo con mayor brevedad que en Your Honor. Las series no siempre son mejores, pero siempre son más largas.