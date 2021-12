Entrevista virtual | Francina Armengol: ¿Quién lo iba a pensar?

¿Qué tal, doña Francina?

Genial. Después del finde pasado, genial.

¿Y qué es lo que ha pasado este finde?

Que mis chicos y mis chicas siguen diciendo que yo soy su chica.

Todo muy a favor en Inca le ha ido...

No siempre me va a ir mal, que aún me acuerdo de cuando Pere Rotger me pegó un revolcón histórico. Que en 1999, si Pere hubiera querido, le podría haber cambiado el nombre al pueblo...

Hablando del pasado, ¿qué fue de su Bloc d’Estudiants Independentistes?

Habíamos quedado en que esto no había que mencionarlo mucho.

Pero explíqueme, que así me río...

El que no ha sido independentista de joven no tiene corazón, y el que no lo es de viejo... mmm, me parece que me estoy liando...

Diputada del Parlament desde el 12 de junio de 1999...

Un orgullo. 22 años, oiga. ¿Quién lo iba a pensar?

Y antes concejala en Inca...

Bueno sí, pero aquello fue hereditario.

¿Qué fue de aquello que dijo usted de que un cargo público no debe estar más de 8 años?

En política hay que decir siempre lo que crees que la gente quiere oír. No hay que olvidar que esas personas son las que al final te votan... o no.

Hombre ya, pero decir eso y llevar 22 años pisando moqueta...

A veces la cambian...

¿El qué?

La moqueta. Y entonces no son tantos años...

¿Quiere usted decir que...

...quiero decir que cuando va a hacer 8 años hay que cambiar la moqueta.

Y después de 9 años renueva como secretaria general del PSIB, ¿Qué pasa? ¿No hay nadie más?

No se atreven. Como decía Alfonso Guerra cuando yo era independentista, el que se mueva no sale en la foto.

¿Se presentará usted a la presidencia del Govern de la CAIB?

Me tiene que decir qué bebe usted. Tiene que ser muy bueno para hacer esas preguntas.

¿No debería buscar sustitución?

Mire que le gusta a usted blasfemar.