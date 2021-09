Misterio a escotilla cerrada

Difícil lo van a tener en World Productions para superar los resultados obtenidos con el thriller policial Line of duty, cuyo final de sexta temporada (¿de serie?) alcanzó en Reino Unido los 12,8 millones de espectadores, es decir, un 56,2% de share. La atención, además, fue merecida: pocas series tan electrizantes han pasado por nuestras pantallas en los últimos años como esa creación de Jed Mercurio, exploración de la ambigüedad del bien y del mal a través de una alambicada trama de poder, corrupción y mentiras.

Pero la nueva propuesta de World, Vigil: conspiración nuclear (Movistar+, desde hoy lunes, día 13), merece también todos los globos oculares del mundo. Los del Reino Unido ya los ha conseguido: en los siete primeros días de su estreno, fue vista por 10,2 millones de espectadores, convirtiéndose en la nueva serie más vista en BBC en todo el año.

El éxito era de prever, no solo por la buena racha de World (también responsables de Bodyguard), sino por el alto nivel de su equipo creativo. Su creador es Tom Edge, guionista de The Crown o la saga Cormoran Strike. Y su director principal, James Strong, el hombre que llevó en un primer momento las riendas de hits como Broadchurch y Liar. Además, sale Martin Compston, el Steve Arnott de Line of duty, aunque quizá menos de lo que muchos querrían.

La trama de Vigil: conspiración nuclear arranca con un misterio que acaba dando pie a otro. En las inmediaciones de la isla de Barra Head, en Escocia, un pesquero y su tripulación son arrastrados hacia las profundidades por una fuerza misteriosa. Algo menos de una milla más allá, el submarino nuclear HMS Vigil recibe su llamada de emergencia. Según el sargento primero Craig Burke (el gran Compston), deberían subir y ayudarles, pero el capitán Newsome (Paterson Joseph) opina que no es prudente arriesgarse a revelar su posición sin saber qué ha pasado realmente. Burke es enviado a su litera. Y, segundo misterio, esa es la última vez que le veremos vivo. La versión oficial habla de una sobredosis de heroína.

Subgénero submarino

La muerte ha sucedido en aguas territoriales británicas, así que el caso pertenece a la policía. Su mejor investigadora, la inspectora jefe Amy Silva (Suranne Jones), debe trasladarse al submarino tres días para iluminar la oscuridad. Pero nada más cerrarse la escotilla, se da de bruces con una comunidad inhóspita, hecha a partes iguales de secretismo, jerarquías y enemistades internas. Tras explorar el cuerpo de Burke, sostiene que fue asesinado, pero nadie allí abajo parece planear cooperar ni escuchar.

Silva no puede llamar a tierra. Puede recibir mensajes, pero desde el submarino no se emiten señales a menos que haya una emergencia. La angustia del espectador va creciendo al tiempo que se evidencia más y más la profundidad de una conspiración que involucra a la marina y los servicios de seguridad del Reino Unido.

Claustrofobia inquietante, jerga ininteligible pero fascinante, camaradería (o todo lo contrario) en las peores circunstancias, tensión quizá nuclear: ¿hay un subgénero más emocionante que el drama de submarino? En televisión, los ejemplos son menos de los que deberían, pero algunos de ellos son destacados, empezando por El submarino (Das boot), clásico del cine antibélico de Wolfgang Petersen que cobró forma de diferentes miniseries a posteriori. Hace dos años llegaba a AMC su interesante secuela, con la gran Vicky Krieps (El hilo invisible, Tiempo) como una traductora nazi que acaba absorbida por la resistencia francesa de la Rochelle en 1942. Por otro lado, tampoco debemos olvidar el Viaje al fondo del mar de Irwin Allen, la miniserie The deep o la efímera Último destino, aunque después de su gran piloto no se decidiera entre ser Band of brothers u otra Scandal.