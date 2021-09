Dionís a taula | Amb l’apicultura com a professió

L’aventura apícola de Pau Ixent Queralt Mairata i Biel Coll Guasp es va iniciar la primavera de 2014. Varen començar encalçant i agafant eixams al municipi d’Alaró. La idea que en un principi tenien era crear una espècie de granja d’autoconsum. Així, varen fer un hort, elaboraren formatge de cabra..., però finalment es varen decantar per les abelles amb un lema ben definit: repoblar Mallorca d’abelles i fer mel 100% mallorquina.

De llavors ençà, tenen més de 500 caseres i són referència de tothom que vulgui dedicar-se a l’apicultura, ja que preparen i venen nuclis d’abelles per a afeccionats i professionals del sector.

Josep Maria Madroñal, un amic del pare de Pau, els va introduir en el món apícola i els va explicar la complexitat de la vida de les abelles i com es comuniquen. Després passaren a fer un curs d’iniciació amb els que consider els pares de l’apicultura actual, Gori Lladó i Juanma Vergara, peces clau per entendre interès creixent per l’apicultura en els darrers anys, l’inici de la professionalització del sector i el vessant ecològic i a favor del benestar animal que ha emprès el sector a l’illa. Després han fet cursos sobre cria de reines amb l’especialista Gilles Fert. Actualment, a l’equip de Mel Vici també hi fa feina fa part Joan Marc Esteva.

La diferència de Mel Vici amb altres apicultors de l’illa és que es dediquen a l’apicultura professionalment en lloc de ser una afició, i que crien les seves reines i les venen a altres apicultors, la qual cosa els pot facilitar la reproducció i millora del rendiment de la producció.

Tant Biel com Pau expliquen que el repte de l’apicultura a Mallorca és diferenciar la mel feta localment amb l’altra mel envasada que no és d’aquí. Hi ha veus que demanen una denominació d’origen, unes altres reivindiquen una indicació geogràfica; però allò que s’està fent és lluitar contra el mal etiquetatge d’alguns envasadors que miren de guanyar més doblers fent passar la mel importada per mel mallorquina. Un indicador que la mel és o no mallorquina és que els que tenen les caseres a Mallorca exhaureixen la mel. Per exemple, Mel Vici ja quasi no té mel que va extreure de les bresques el passat mes de juny (la de primavera) i això que són un dels principals elaboradors de l’illa. Per evitar aquest frau, és fonamental que els consumidors comprin mels que diguin clarament ‘de Mallorca’ o ‘recollida i envasada a Mallorca’.

Tot i que els en queda poca, l’aliment protagonista de la secció d’avui és la mel de primavera. Per aconseguir-la, duen les caseres a prop de finques amb tarongers, a Palma, Inca i Lloseta. La mel de primavera és clara, molt floral. Per cert, Mel Vici ja prepara la mel de tardor, que esperen treure al mercat a final d’any.