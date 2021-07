Entrevista virtual | Marga Prohens

Marga Prohens: «Yo sigo la tradición»

¿Qué tal, doña Marga?

Pues yo pensaba que bien, pero alguien se está empeñando en que mal.

¿Lo dice por lo de la Oficina Anticorrupción?

No. Esos se comen todo lo que les llega. El asunto es saber quién se ha ido de la lengua.

¿Quién se ha ido de la lengua, dice usted?

Quien ha dado una información equivocada, quiero decir. Que esto no es la Mafia... ejem...

¡Qué mala es la gente!

Y no se imagina cómo es la que yo conozco.

Y es que el hombre es un lobo para el hombre...

Y el PP es un lobo para el PP. Se lo digo yo.

¿Exactamente de qué le acusan?

De quedarme pasta. ¡Yo! ¡Que soy del PP!

Hombre, cierta tradición ya tienen...

Ajajá... ¡Ha ido usted!

¿Que yo he hecho qué?

Presentar la denuncia falsa. ¿Cómo no se me había ocurrido antes?

Que no, oiga, que yo sólo me invento una entrevista para pasar el rato...

Pues para eso están las novelas y la tele...

Hablando de otra cosa, ¿qué tal su comienzo como presidenta del PP?

Pues aquí me tiene, siguiendo la tradición.

¿La tradición?

Cañellas, delito prescrito; Matas que ya no sé si vive en Aranjuez o en Soto del Real; Bauzá incompatible según el juzgado; y al pobre Company porque no le ha dado tiempo...

¿Y usted?

A mí no es que me haya dado tiempo, es que me ha faltado.

¿Influirá esto en su carrera en el PP?

A ver, que mi partido lo dirige mi amigo Casado, el rey de los másteres.

Hablando de Casado, ¿usted en qué habla?

En campero del puerto, claro.

¿Qué tal con Ayuso, que vino a Palma solo para estar con usted?

Más maja. Entre cerveza y cerveza me dijo que ella habla chamberilero.

¿Chamberilero?

A ver, que en Chamberí vive mucha más gente que en Formentera.

Le deseo mucha suerte

Pero si se entera de quien ha sido me lo dice.